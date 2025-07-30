В Україні вже верифіковано понад 93% вулиць та майже чверть адрес

В Україні за перший рік від впровадження Єдиного державного реєстру адрес станом на липень 2025 року верифіковано понад 93% (320 тис.) вулиць та 23% (2,45 млн) адрес у населених пунктах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"ЄДРА покращує обмін інформацією між цифровими системами, задля зменшення помилок в адресах, допомагає протидіяти шахрайству у сфері нерухомості та спрощує надання соціальних послуг. А на місцевому рівні – сприяє ефективнішому адмініструванню податків на нерухомість завдяки підвищенню якості інформації, і відтак – наповненню локальних бюджетів", – сказано в повідомленні.

Першим етапом проєкту була верифікація вулиць, що стартувала у липні 2024 року. До неї мали долучитися всі громади, крім тих, які перебувають у зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Наразі 1298 громад вже активно наповнюють Реєстр. 30 найбільших міст та 1112 громад повністю завершили верифікацію вулиць. 100% виконання досягнуто в громадах Вінницької, Волинської, Закарпатської, Кіровоградської, Херсонської та Миколаївської областей.

Серед обласних центрів першими завершили верифікацію вулиць Суми, Львів та Херсон.

Паралельно триває другий етап наповнення ЄДРА – верифікація адрес, що включаєперевірку наявності та коректності номерів будівель, геопросторову прив'язку будинків, а також зв'язок із уже верифікованими вулицями.

1128 громад уже розпочали цей етап. Найкращі показники демонструють Херсонська, Миколаївська та Волинська області.

Лідерами за верифікацією адрес серед великих міст є:

Львів – 98,6%

Херсон – 96,1%

Суми – 79,9%

Рівне – 69,6%

Миколаїв – 58,9%

Сам Реєстр створено відповідно до норм європейської інфраструктури просторових даних INSPIRE, що забезпечує сумісність із європейськими системами просторових даних та інтеграцію в міжнародні цифрові сервіси.

Як повідомлялося, на початку серпня минулого року органи місцевого самоврядування розпочали верифікацію адрес у Єдиному державному реєстрі адрес.

Створення єдиного реєстру адрес та реєстру будівель та споруд передбачене законом 2486-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", ухваленим у 2022 році.