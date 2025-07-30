Нацгвардія замовила нагрудних камер, як у поліції, на 285 мільйонів

Військова частина 3077 (Об'єднаний вузол зв'язку) Національної гвардії України 23 липня за результатами тендеру замовила компанії "ТЕС.Ла" апаратно-програмний комплекс збору, обробки та зберігання відеоінформації вартістю 284,99 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, до 25 листопада 2025 року мають надати апаратно-програмний комплекс збору, обробки та зберігання відеоінформації. Ціни його складових частин невідомі. Зокрема, туди входять:

9 апаратно-програмних комплексів із передвстановленими ліцензіями керування для приймання, обробки та збереження відеопотоків із 660 нагрудних відеокамер Motorola VideoBadge VВ-400. Таким чином, загальна кількість відеокамер складає 5 940 штук;

1 комплект серверного обладнання керування із передвстановленими ліцензіями керування, можливістю резервування, а також джерелом безперебійного живлення.

Модель камер така сама, як у поліції: у травні вона замовила їх "ТЕС.Ла" по 26 976 грн, або $647. Гіпотетично по такій ціні у нинішньому контракті на них припало би 160,24 млн грн.

Товар оплатять протягом семи робочих днів після поставки. Гарантія на товар складає рік, а на систему збереження даних типу Storage System NetApp E4012 – три роки після.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо єдина прийшла на спрощену закупівлю.

Власником і керівником системного інтегратора вгалузі телекомунікацій TES.La з Броварів на Київщині є Євгеній Шевчук із Чорноморська на Одещині. Там він зареєстрований ФОПом, який займається роздрібною торгівлею телекомунікаційним устаткованням.

Із 2018 року фірма отримала підрядів на 785,95 млн грн, переважно в поліції щодо нагрудних відеокамер VB-400 і супутнього обладнання. Нинішнє замовлення – перше саме від підрозділу Нацгвардії.

У грудні минулого року повідомлялося, що Нацгвардія витратить 120 млн грн на ремонт комендатури в Києві за завищеними цінами.