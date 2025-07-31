"ПриватБанк" відкрив десятки нових доступних відділень і спрямував майже 100 мільйонів на благодійність

У першому півріччі 2025 року державний "ПриватБанк" виділив 97,3 млн гривень власних коштів на благодійні та соціальні проєкти.

Крім того, банк за пів року відкрив 27 оновлених відділень підвищеної доступності в різних куточках України, повідомили у пресслужбі "ПриватБанку".

Знаковим кроком також стало запровадження обслуговування українською жестовою мовою у всіх відділеннях по всій країні, зауважують у державному банку.

"ПриватБанк" – це більше, ніж просто фінансова установа. Це фундамент економічної стабільності, лідер на ринку фінансових послуг та надійний партнер для мільйонів українців. Керуючись нашими цінностями, ми невпинно покращуємо клієнтський досвід та забезпечуємо доступ до фінансування задля реконструкції та розвитку України", – зазначив голова правління "ПриватБанку" Мікаель Бьоркнерт.

Як повідомлялося, державний "ПриватБанк" за результатами роботі у першому півріччі 2025 року отримав 34,9 млрд грн чистого прибутку, що на 4,2 млрд грн або на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фінансовий результат банку без урахуванням переоцінок, резервів та сплати податків склав 43 млрд грн, збільшившись на 19%.