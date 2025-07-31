"Прямий експорт уявити неможливо": Шмигаль заперечив можливість продажу української зброї за кордон
Індустрія дронів
Уряд не скасовуватиме заборону на експорт озброєнь українського виробництва під час війни, хоча фінансування для завантаження всіх потужностей українських виробників бракує.
Про це міністр оборони Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю ВВС Україна.
"Експорт зброї – це політичне рішення, завжди і в будь-якій країні. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій недостатньо тої або іншої зброї, неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків", – заявив міністр.
Він додав, що держава має знайти способи профінансувати придбання додаткових обсягів зброї в українських виробників.
"Для цього ми шукаємо додаткові кошти, намагаємося замовити все, що в державі може вироблятись. Але в умовах війни прямий експорт уявити неможливо", – наголосив Шмигаль.
Він додав, що фінансування можливо залучити у межах спільних проєктів з партнерами.
"Як я вже казав, можуть бути партнерські проєкти, коли частина залишається на складах партнерів. Можливо утворювати з партнерами міцні ланцюги обміну зброєю. Але не прямий експорт", – додав міністр оборони.
Детальніше читайте у матеріалі: Build with Ukraine: Як анонсована Зеленським програма вплине на український ОПК?
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський анонсував програму Build with Ukraine, яка передбачає експорт українських військових технологій і відкриття виробничих ліній за кордоном. Насамперед ідеться про виробництво дронів різних типів, ракет та артилерії на території країн-партнерів, які вже фінансують оборонне виробництво або планують це робити.
Раніше Зеленський також заявляв, що влада вивчає можливість скасувати заборону на експорт вироблених в Україні озброєнь з певними обмеженнями.
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