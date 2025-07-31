Кількість ідентифікацій через систему BankID за рік зросла на 32%, – НБУ. ІНФОГРАФІКА

Користувачі системи BankID Національного банку України за перше півріччя цього року здійснили 50,8 млн успішних електронних ідентифікацій, зокрема, за другий квартал – 23,6 млн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як зазначається, це на 12,4 млн, або на 32%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Порівняно з другим півріччям 2024 року зростання становило 3% (більше на 1,4 млн ідентифікацій).

"Така динаміка зростання свідчить про стабільно високий попит на систему BankID НБУ як на надійний та зручний інструмент дистанційного підтвердження особи для отримання онлайн-послуг як у державному, так і комерційному секторі", – зауважили в Нацбанку

За підсумками першого півріччя 2025 року система BankID НБУ налічувала 39 банків-ідентифікаторів та 110 абонентів – надавачів послуг.

За цей період до системи приєдналися три нові абоненти: фінансова компанія, яка надає послуги онлайн-кредитування, платформа онлайн-запису до лікарів та на медичні консультації, а також сервіс для надання послуг з ремонту, клінінгу та перевезень.

Окрім того, з 1 червня цього року система BankID НБУ перейшла на нову версію Специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом системи, відтак абонент-ідентифікатор має ознайомлювати користувача з переліком даних, що передаватимуться, та назвою абонентського вузла до того, як він надасть згоду на передачу своїх даних. Також установлено обмеження на час дії посилання, за яким користувач переходить до платіжного застосунку банку й оновлено вимоги до передачі та обробки даних, що містяться в електронній анкеті.

Як повідомлялося, за 2024 рік попит на використання системи системи BankID Національного банку збільшився вдвічі – загальна кількість успішних ідентифікацій з її використанням за рік становила 87,7 млн штук. Це перевищує минулорічний показник на 104%, або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

У вересні минулого року стало відомо, що система BankID Нацбанку пройшла попередню оцінку на відповідність вимогам Європейського Союзу.