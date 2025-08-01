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Новини
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Доходи держбюджету у липні впали до 225 мільярдів, – Мінфін.

гривня,бюджет,гроші,інфляція

За підсумками липня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 224,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів. 

Зокрема, надходження до загального фонду держбюджету у липні становили 162,9 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів, повідомляє пресслужба Мінфіну із посиланням на оперативні дані Держказначейства.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби становили 88,9 млрд грн, в тому числі:

  • 32 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 26,9 млрд грн – ПДВ (із 42,2 млрд грн зібрано, 15,3 млрд – відшкодовано);
  • 15,8 млрд грн – акцизний податок;
  • 4,9 млрд грн – дивіденди держпідприємств;
  • 4,8 млрд грн – податок на прибуток;
  • 3,5 млрд грн – рентні платежі.

Своєю чергою від Держмитслужби до загального фонду держбюджету надійшло за місяць 65 млрд гривень.

Додатково Пенсійний фонд і фонди соцстрахування отримали 49,8 млрд грн єдиного соціального внеску.

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Раніше повідомлялось, що за підсумками червня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,3 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Порівняно з липнем, у червні надійшло у 10 разів більше дивідендів від держкомпаній – 49,7 млрд грн.  

Автор: 

держбюджет (1632) Мінфін (2974)


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гетьманцев - пора піднімати податки!!!
Доб'ємо економіку!!!! с.... у..... к..... а...
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01.08.2025 11:33 Відповісти
А в нас змість обрати професійний уряд, лише ліжка в борделі переставили, а ляді ті самі.
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01.08.2025 11:36 Відповісти
Так ви вигребіть всіх працюючих. То скоро взагалі нічого не надходитиме. Ще більше тцкашників наберіть, щодо яких і так немає ніяких статистичних даних. Там вже пару сот тисяч смокчут бюджет армії. Працювати ж не вміють, зручно влаштувались недолюдки....
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01.08.2025 11:44 Відповісти
Золоті унітази не дешеві зараз. А їх у ЗЄ-владі хочуть всі.
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01.08.2025 11:45 Відповісти
Є такий закон економіки: щоб вбити економіку будь-якої держави достатньо підняти загальну суму податків вище 30%. Ми вже то проходили в 90-х, ледве випарпались, але...
Ні одна економіки ні однієї країни того не витримає. Тим більше, економіка країни у стані війни і з таким рівнем корупції, як Україна.
Ще одне величне досягнення зеленого кагалу...
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01.08.2025 11:47 Відповісти
Ну так -- Родина топмитника Комара побудувала маєток за 70 млн грн під час війни, - ЗМІ
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01.08.2025 12:14 Відповісти
Воно хіба оде таке? Тисячі!
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01.08.2025 12:29 Відповісти

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