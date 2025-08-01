Доходи держбюджету у липні впали до 225 мільярдів, – Мінфін.

За підсумками липня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 224,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Зокрема, надходження до загального фонду держбюджету у липні становили 162,9 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів, повідомляє пресслужба Мінфіну із посиланням на оперативні дані Держказначейства.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби становили 88,9 млрд грн, в тому числі:

32 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

26,9 млрд грн – ПДВ (із 42,2 млрд грн зібрано, 15,3 млрд – відшкодовано);

15,8 млрд грн – акцизний податок;

4,9 млрд грн – дивіденди держпідприємств;

4,8 млрд грн – податок на прибуток;

3,5 млрд грн – рентні платежі.

Своєю чергою від Держмитслужби до загального фонду держбюджету надійшло за місяць 65 млрд гривень.

Додатково Пенсійний фонд і фонди соцстрахування отримали 49,8 млрд грн єдиного соціального внеску.

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Раніше повідомлялось, що за підсумками червня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,3 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Порівняно з липнем, у червні надійшло у 10 разів більше дивідендів від держкомпаній – 49,7 млрд грн.