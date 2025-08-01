Родина голови Енергетичної митниці під час війни збудувала маєток під Києвом за 70 мільйонів, – "Схеми". ВIДЕО

Голова Енергетичної митниці Анатолій Комар користується преміум-автомобілем, квартирами та паркомісцями в дорогому ЖК, його дочка навчається в одному із найпрестижніших коледжів Лондона, а тесть збудував величезний маєток біля озера вартістю близько 70 мільйонів гривень.

Водночас Комар пов’язаний з компанією, яка може бути причетною до завезення в Україну компонентів для пального російського походження та ухилення від сплати податків, пишуть "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).

У 2021 році Комар став власником апартаментів в елітному ЖК "Бульвар Фонтанів" у самому центрі Києва, вартістю 3,7 мільйона гривень. Заощаджень із офіційної зарплати Комара на цю нерухомість не вистачило б. Але, згідно із декларацією чиновника, того року 2 мільйони гривень його дружині подарувала її мати та ще майже 3 мільйони її бабуся, якій на той час був 91 рік.

Його дружина Марія Комар працює екскурсоводом та продає онлайн-курси. Її дохід від підприємницької діяльності минулоріч склав понад 4 мільйони гривень.

Мешкає родина посадовця у іншому ЖК комфорт-класу на березі Дніпра у Києві. Цю нерухомість площею 138 кв. м у 2020 році придбав батько тесть Анатолія Комара – Сергій Гладков.

Тоді ж тесть купив 20 соток землі у селі Вишеньки під Києвом – в котеджному містечку з закритою територією "Приватний садівник". У лютому 2025 року будинок ввели в експлуатацію та оформили на 69-річного Сергія Гладкова.

Будівництво на цій ділянці у Вишеньках розпочалося навесні 2023 року, про хід робіт публічно звітувала компанія - генпідрядник. Журналісти підрахували, що лише будівельні роботи обійшлися у понад 48 млн грн, ще близько 20 млн грн коштували внутрішнє оздоблення та техніка.

Площа будинку тестя Комара складає 450 квадратних метрів. Тут є окремий будинок для охорони. На першому поверсі – хол, гардероб, гостьова кімната та велика вітальня. Ще є лазня та простір для відпочинку з виходом до басейну та озера. На другому поверсі – чотири просторі спальні та дві ванні кімнати.

Сам Анатолій Комар розповів, що не знає, звідки у його тестя гроші на будівництво.

Офіційно його тесть Сергій Гладков за трудову кар’єру до березня 2025 року заробив усього понад 16,5 мільйонів гривень, а його дружина - 7,5 мільйонів гривень. Крім квартир у Києві і землі у Вишеньках, тесть Комара лише нещодавно придбав Volvo XC90 2024 року випуску вартістю близько двох мільйонів гривень.

Анатолій Комар та компанія, яку підозрюють у махінаціях з імпортом пального

Анатолій Комар очолив Енергетичну митницю у лютому 2022 року, цей підрозділ Державної митної служби має запобігати контрабанді та контролювати сплату бізнесом усіх мит із нафти, газу, електроенергії та усіх видів пального. А після 2022 року – не допускати на український ринок заборонене російське паливо.

Анатолій Комар – родом із Полтавщини, йому 44, але він вже на пенсії за вислугою років, адже близько двох десятиліть пропрацював у Службі безпеки України. Після цього він два роки працював радником в групі компаній VS Energy, яка у 2023 році потрапила під санкції РНБО через зв’язки із Росією. Зараз зарплата Комара на митниці складає близько 90 тисяч гривень на місяць.

Крім того, Комар виявився президентом аматорського футбольного клубу із його рідного села Рокита на Полтавщині. Його спонсором у травні цього року став холдинг VM Groupe, який займається імпортом нафтопродуктів та їхнім продажем на АЗС.

При цьому компанії VM Groupe фігурують у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у багатомільйонних зловживаннях на паливному ринку при імпорті товару. А власник холдингу Віталій Марченко, як "організатор схеми", отримав підозру за кримінальною статтею "ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах".

Анатолій Комар та Віталій Марченко

За даними БЕБ, фірми з холдингу Марченка завозили в Україну сировину з високим вмістом метанолу і, щоб не сплачувати акцизний податок в державний бюджет, маркували її як безакцизні розчинники для лаків та фарб. Насправді ж цей товар, за даними слідства, підлягав акцизному оподаткуванню, бо зрештою призначався для виготовлення пального для реалізації на автозаправках. Збитки бюджету детективи оцінили у близько 2 мільярди гривень

Ключову роль в імпортних операціях холдингу VM Groupe, спонсора ФК "Рокита", відіграє саме Енергетична митниця. Саме через неї станом на 2025 рік відбувається розмитнення усіх товарів (нафтопродуктів та розчинників на десятки мільйонів доларів), які група компаній Віталія Марченка завозить в Україну.