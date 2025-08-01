В Україні за пів року відкрилося 730 магазинів. Де найбільше і яких?. ІНФОГРАФІКА

Станом на липень 2025 року в Україні працювало 23,89 тис. магазинів у восьми основних галузях рітейлу. Зокрема, йдеться про продовольчий і непродовольчий рітейл, аптечну торгівлю, fashion, а також продавців техніки й електроніки, мережі АЗК, магазини з продажу ювелірних виробів та сегмент DIY-мереж.

Про це йдеться в дослідженні Асоціації рітейлерів України.

Як повідомляється, за січень-червень 2025 року рітейлери загалом відкрили 1056 магазинів і закрили 326, що означає розширення мереж на 730 торгових об'єктів.

Загалом станом на 1 липня у 113 ритейлерів працювало 23 892 точки.

Традиційно найбільша кількість магазинів зосереджена в Києві та області – 5622.

Більше 2000 магазинів нараховується в Дніпропетровській та Львівській областях, а більше 1000 – в Одесі та Харкові. Загалом у більшості регіонів спостерігається позитивна динаміка розвитку торгівлі.

У сегменті продовольчого роздробу за перші шість місяців 2025 року додалося 149 нових магазинів, враховуючи закриття 67 точок. Загалом у червні працювало 5113 об'єктів у цій галузі торгівлі.

На сегмент продовольчого ритейлу в Україні припадає п'ята частина (21%) від загальної кількості торговельних об'єктів, але в столичному регіоні продуктові магазини складають третину – 1592.

У трійці лідерів за кількістю магазинів Львівська та Дніпропетровська області. Найбільш динамічно цей вид рітейлу розвивається в Київській і Львівській областях та на Волині.

Непродовольчий ритейл має схожу динаміку розвитку з продовольчим сегментом. Так, із 4431 магазину, що працювали і червні 2025 року, за останні шість місяців додалося так само 149 точок з урахуванням тих, що припинили свою роботу.

Найбільша частка непродовольчого роздробу тут зосереджена в Києві, Дніпрі та Одесі. Ці регіони й забезпечили основний приріст нових локацій.

У червні в Україні працювало 8847 аптек компаній-членів Асоціації рітейлерів, із яких 383 точки – це нові аптеки. Із урахуванням 108 закритих аптек чистий приріст за півроку склав 275 точок.

Основна кількість аптек сконцентрована в столичному регіоні – 1888. Аптеки також найбільше "згруповані" у Дніпрі та Львові. У Полтавській та Одеській областях помітно однакове збільшення кількості аптек.

У червні 2025 року в Україні працювало 1751 магазинів техніки та електроніки. Хоча за перше півріччя 2025 року було відкрито майже пів сотні нових магазинів, проте зачинено 43 локації. У результаті фактично додалося лише чотири магазини. Київська, Львівська та Дніпропетровська області є лідерами по концентрації цього виду ритейлу. Також майже півтори сотні магазинів нараховується на Одещині.

Сфера торгівлі одягом, взуттям та аксесуарами представлена 865 магазинами, що на 127 торгових точок більше ніж на початку року, враховуючи, що на 143 нових магазини припадає всього 16 закритих. Найбільша концентрація fashion ритейлу спостерігається в Києві, Львові, Дніпрі, а найбільший приріст числа магазинів зафіксовано в столиці.

Також по десятку нових локацій додалося в Одеській області та на Житомирщині.

Торгівля ювелірними виробами нараховує вже 902 магазини компаній-членів Асоціації. За шість місяців додалося 38 магазинів, хоча й закритих виявилася майже половина, тобто в результаті вийшло лише на 21 магазин більше. П'ята частина торгових точок припадає на столичний регіон – 193. Найбільша концентрація jewelry ритейлу в столичному регіоні, на Дніпропетровщині та на Львівщині. Помітний приріст є також в Одесі.

Станом на червень поточного року кількість АЗК у компаній-членів RAU практично не змінилася, досягнувши рівня в 1819 заправних комплексів – це лише на одну заправку більше, ніж у 2024 році, враховуючи закриття чотирьох і відкриття п'яти нових АЗК.

По концентрації заправок Київський регіон на першому місці, випереджаючи Львів та Дніпро: 327 проти 199 і 159 АЗК відповідно. Проте саме в столиці та в Одесі зафіксовано приріст нових заправок.

Так само мало змінилася кількість магазинів DIY-формату. Так, за підсумком січня-червня 2025 року наразі працює 144 магазини, з яких за цей час додалося чотири точки.

Найбільша концентрація такого роду магазинів спостерігається в столичному регіоні, де працює 37 магазинів, що удвічі більше ніж на Львівщині (19). Замикає трійку лідерів Волинська область, де зосереджено 12 магазинів.