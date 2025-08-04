Вугільна компанія з Донбасу продала останню українську шахту і планує видобувати вугілля для України у Польщі

Компанія Coal Energy, що займалася видобутком вугілля в Україні, продала свій останній український актив і планує відновити видобування вугілля на закритих польських шахтах, в тому числі для постачання в Україну.

Про це розповів засновник компанії Віктор Вишневецький в інтерв'ю польському виданню Puls Biznesu, передає Liga.net.

Він зауважив, що Польща має графік поступової відмови від вугілля до 2049 року, але Coal Energy бачить можливості на цьому ринку.

"Забезпечення надійних і збалансованих постачань критичної сировини – це зараз для Європи питання безпеки. Наша команда розробила способи ефективного видобутку вугілля в шахтах, що закриваються, базуючись на досвіді, отриманому із закритих шахт в Україні", – сказав Вишневецький

Компанія, зокрема, розглядає придбання активів шахти Siltech у місті Забже, яка припиняє діяльність наприкінці 2025 року.

Власник компанії розповів, що Coal Energy планує експлуатувати сусідні родовища Siltech за допомогою нової системи видобутку, яка потребує значно дешевшого обладнання та забезпечує нижчі витрати на виробництво. Для цього Coal Energy хоче залучити фінансування від приватних інвесторів та створити гірничодобувне підприємство вже у 2026 році.

Вишневецький додав, що цільовий ринок збуту вугілля, видобутого в Забже, – Польща та інші країни, насамперед Україна.

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За його словами, Coal Energy також розглядає закриті шахти в інших країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Румунії.

Coal Energy зареєстрована в Люксембургу, акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі. Першу компанії групи ТОВ "Донпромбізнес" заснували у 1995 році, з 2001 року вона купувала шахти та займалася видобутком вугілля на Донбасі. На піку шахти групи видобували близько 1,4 млн тонн вугілля на рік, але компанія втратила більшість активів у 2014 році через російську окупацію. Після цього у неї залишалося дві шахти: ТДВ АП "Шахта імені Святої Матрони" у Торецьку та шахта "Свято-Покровська" у Покровську. Наразі компанія не має активів в Україні, повідомляється на її сайті.

Зараз у Польщі Coal Energy працює через компанію Advanced Industrial Technologies (AIT), яка займається гірничими роботами для великих польських вугільних компаній і у 2024 році принесла прибуток у 1,4 млн злотих при доході 18,1 млн злотих.