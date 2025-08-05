"Інтерпайп" увійшов у ТОП найстійкіших компаній у рейтингу сталого розвитку EcoVadis

Українська промислова компанія "Інтерпайп" увійшла до 8% найстійкіших компаній у рейтингу сталого розвитку бізнесу EcoVadis.

Цього року компанія отримала від провідного світового постачальника рейтингів сталого розвитку бізнесу 74 бали зі 100 з процентилем 92, повідомляє пресслужба компанії.

Відтоді, як у 2021 році "Інтерпайп" отримав бронзову відзнаку, компанія покращила свої показники в кожній категорії: довкілля, права людини, етика та сталий розвиток закупівель.

EcoVadis – це всесвітньо відомий постачальник рейтингів, що оцінює понад 150 000 компаній по всьому світу на відповідність принципам сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу.

Зокрема, на шляху декарбонізації компанія вже перевершила цілі ЄС на 2030 рік – прямі викиди CO₂ становлять лише 200 кг на тонну продукції. Серед останніх досягнень укладачі рейтингу відзначили впровадження розрахунків вуглецевого сліду за всіма трьома сферами Протоколу GHG (Scopes 1–3), а також збільшення частки використання "зеленої" енергії.

У категорії "права людини" компанія отримала високі оцінки за безпеку та сприятливі умови праці, можливості для кар’єрного зростання, персоналізовані стратегії навчання та підтримку працівників. Крім того, в компанії вже четвертий рік продовжує роботу корпоративна Патронатна служба, яка надає індивідуальну допомогу працівникам, що проходять службу в Збройних силах України.

Укладачі рейтингу також відзначили прогрес компанії у напрямку вдосконалення практики сталих закупівель, зазначається у повідомленні.

"Нагорода від EcoVadis стала відзнакою успішності нашого шляху декарбонізації. Ми прагнемо зменшити викиди CO₂ на тонну для безшовних труб і залізничної продукції на 26% та 25% відповідно до 2030 року шляхом ефективного споживання енергії та майбутніх інвестицій у нові виробничі об'єкти. Усі заводи компанії злагоджено рухаються вперед відповідно до нашої дорожньої карти з декарбонізації, що наближає нас до Золотої медалі", – прокоментував директор з екології та промислової безпеки "Інтерпайп" Владислав Варнавський.

Як повідомлялося, "Інтерпайп" планує інвестувати $120 мільйонів у модернізацію потужностей з виробництва залізничної продукції.