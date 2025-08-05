Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку бізнес-партнера Льовочкіна

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій і визнав законними дії Національного банку, який у грудні 2020 року відніс АТ "Місто Банк" до неплатоспроможних, відкликав ліцензію та розпочав ліквідацію фінустанови.

Ця постанова є остаточною й оскарженню не підлягає, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, судді Верховного Суду дійшли висновку, що попередні інстанції неправильно застосували норми закону "Про банки і банківську діяльність" і без належних підстав переоцінили професійні судження НБУ, а також не врахували виключний характер повноважень Нацбанку щодо віднесення банку до категорії неплатоспроможних та безпідставно надали перевагу аргументам позивача.

Як повідомлялося, правління Національного банку у грудні 2020 року ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням значення нормативів достатності капіталу через втрату одного з основних активів – підприємства з переробки сої в Херсонській області.

Це рішення у березні 2021 року оскаржив основний акціонер "Місто Банку" Іван Фурсін (йому належало 97,18% акцій). Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили його позов, проте Верховний Суд підтвердив законність рішення Нацбанку.

Як повідомлялось, Іван Фурсін відомий, як бізнес-партнер Сергія Льовочкіна – ексдепутата від забороненої партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука та колишнього голови Адміністрації президента Віктора Януковича.