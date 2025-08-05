У Раді готують податкові пільги в обмін на інвестиції у розвиток переробки. Як це працюватиме?

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики готує зміни до Податкового та Митного кодексів, що передбачають компенсацію до 70% інвестицій у розвиток переробної промисловості за рахунок податкових пільг, аби бізнес активніше переходив від експорту сировини до переробки.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram за підсумками засідання робочої групи, присвяченої обговоренню відповідних законопроєктів №13414 і №13415.

За словами Гетманцева, ці законопроєкти передбачають пільгові умови оподаткування на 10 років (у 2026-2035 роках) для інвесторів у сфері переробної промисловості.

Для отримання пільг інвестор має протягом трьох років розробити і реалізувати інвестиційний проєкт у сфері переробної промисловості вартістю від 100 тис. євро до 50 млн євро, який передбачатиме будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення підприємств переробної промисловості, придбання обладнання або земельних ділянок для реалізації проєкту.

Граничний обсяг податкових та митних пільг для такого інвестора визначатимуть залежно від обсягу фактичного здійснення інвестицій:

70% для інвестицій від 100 тис. до 1 млн євро;

50% – від 1 млн до 20 млн євро;

30% – від 20 млн до 50 млн євро.

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У межах цих лімітів інвестор зможе отримати звільнення від сплати податку на прибуток (за умови, що 90% доходу надходить від продажу власної продукції, що є результатом переробки), ввозити нове обладнання для реалізації проєкту без ПДВ та ввізного мита, а також отримати пільги із земельного податку й орендної плати за землю.

За словами Гетманцева, бізнес-асоціації підтримали цей пакет законопроєктів, тож найближчим часом пропозиції винесуть на засідання профільного комітету парламенту.

Раніше повідомлялось, що комітет Гетманцева схвалив два основних законопроєкти про пільги для Defence City.