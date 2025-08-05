Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів у липні до $3,4 мільярда
Чистий продаж доларів з резервів Національним банком України (НБУ) для підтримки курсу гривні у липні 2025 року зріс до $3,44 мільярда, порівняно із $2,96 млрд у червні.
Зокрема, НБУ продав за місяць $3,436 млрд, а купив – менше $1 мільйона, свідчать дані на сайті регулятора.
Таким чином, обсяги чистого продажу валюти з резервів у липні стали найбільшими з січня, коли НБУ продав $3,75 млрд.
Загалом від початку року Нацбанк продав з резервів на $20,73 млрд більше, ніж купив.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
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