"Укрзалізниця" попередила про зміни у русі міжнародних поїздів через Будапешт. Яких маршрутів стосується?

"Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни руху поїздів через ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті. Так, із 25 серпня по 20 вересня угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи, тому в цей період змінюються зупинки та кінцеві станції для деяких міжнародних поїздів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, заплановано такі зміни:

поїзд №9/10 Київ – Будапешт – Київ: прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті,

поїзд №143/146 Чоп – Відень – Чоп, безпересадкові вагони Київ – Відень – Київ: зупинятимуться лише на станції Будапешт-Келенфельд. Зупинка на Келеті буде скасована.

"Будапешт Нюгаті і Будапешт-Келенфельд – це зручні центральні станції з доступом до метро, трамваїв та автобусів. Будапешт-Нюгаті – лінія метро M3, Будапешт-Келенфельд – лінія метро M4", – зазначили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.