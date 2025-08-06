Трамп готує нові санкції проти "тіньового флоту" Путіна, вони можуть бути ефективними, – FT

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російського "тіньового флоту", якщо президент Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці.

Ці санкції проти Росії можуть стати першими з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні цього року, пише Financial Times із посиланням на джерела.

За словами двох співрозмовників видання, додаткові санкції США проти "тіньового флоту" розглядалися як перший і простий крок, щоб притягнути Росію до відповідальності у випадку відмови погодитися на дедлайн Трампа.

Ще одне джерело, близьке до Адміністрації Трампа, зауважило, що розглядається низка варіантів, включаючи санкції проти "тіньового флоту".

Трамп дедалі більше розчарований Путіним і близькі до адміністрації президента США співрозмовники видання переконані, що Москва заплатить ціну, якщо не сяде за стіл переговорів.

Водночас конкретні рішення Трамп, ймовірно, ухвалюватиме після повернення свого спецпосланця Стіва Віткоффа, який відвідає Москву цього тижня.

"Це залежить від того, що Віткофф привезе... Якщо Віткофф повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп розлютиться", – розповів співрозмовник видання, близький до адміністрації Трампа.

Інші варіанти санкцій проти РФ включають посилення контролю за дотриманням чинних обмежень або приєднання до запропонованого ЄС нового ліміту ціни на російську нафту, який має набути чинності на початку вересня, вважають експерти.

Чому санкції США проти "тіньового флоту" Путіна можуть бути ефективними

Адміністрація Джо Байдена на початку січня вже внесла до санкційного списку США 213 танкерів, причетних до перевезення російської нафти, а також нафтопродуктів. Після повернення до Білого дому наприкінці того ж місяця Трамп утримався від запровадження подальших санкцій проти Росії.

Але президент США дедалі більше розчарований відмовою Путіна погодитися на припинення вогню в Україні та поставив російському лідеру ультиматум: змінити тактику до п'ятниці або зіткнутися з жорсткішими санкціями.

При цьому підрахунки Financial Times свідчать, що запроваджені за часів Байдена санкції США проти "тіньового флоту" виявилися доволі ефективними. Видання проаналізувало дані про 115 нафтових танкерів, які потрапили до санкційного списку США.

Виявилося, що після цього вони стали набагато менш продуктивними. За інформацією платформи для аналізу вантажопотоків Kpler, за шість місяців до запровадження санкцій ці судна щомісяця транспортували в середньому 48 мільйонів барелів російської нафти, але після потрапляння до санкційних списків США цей обсяг зменшився до 13 млн барелів на місяць протягом шести місяців після цього.

Нові санкції США щодо "тіньового флоту" посилять нещодавні кроки ЄС, який додав до санкційних списків вже 415 танкерів, заявив керуючий директор з досліджень ClearView Energy Partners Кевін Бук.