Підприємства Фонду держмайна отримали торік збитки на 6,5 мільярда, – Рахункова палата

Підприємства в управлінні Фонду державного майна України (ФДМУ) за підсумками роботи у 2024 році отримали 6,45 мільярда гривень чистого збитку.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати за результатами аналізу річного звіту ФДМУ за 2024 рік у частині, що впливає на виконання держбюджету.

Зокрема, за результатами аналізу встановлено як позитивні досягнення, так і низку суттєвих недоліків у звітності та сфері управління державним майном.

"Більшість підприємств у сфері управління Фонду у 2024 році задекларували збитки, які у сукупності сягнули 6,45 млрд грн. Заборгованість заробітної плати зростає, адже заходів для її погашення недостатньо", – наголосив відповідальний за аналіз член Рахункової палати Геннадій Пліс

Крім того, аудитори Рахункової палати звернули увагу на такі негативні фактори:

майже 70% підприємств розпочали 2025 рік без затверджених фінпланів, що унеможливлює прогнозування надходжень;

лише 7% підприємств із державною часткою понад 50% сплатили дивіденди, з урахуванням частини чистого прибутку, держбюджет отримав від них лише 182 млн грн;

заборгованість із зарплати на підприємствах в управлінні ФДМУ сягнула 685,5 млн грн, збільшившись за рік на 84,6 млн грн;

середня вартість оренди 1 кв. м державного майна у 2024 році знизилася на третину, водночас орендарі заборгували держбюджету 409,3 млн грн (у тому числі 59,6 млн грн – безнадійна заборгованість).

Крім того, аудитори Рахункової палати зауважили, що звіт ФДМУ не містить достатнього аналізу проблем у сфері управління державним майном, а також даних про використання Фондом бюджетних коштів.

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"Також аудитори встановили, що Фондом належним чином не здійснюється бухгалтерський облік санкційних активів. Це унеможливлює надання коректної оцінки стану цих активів, їхньої вартості, ефективності управління ними та власне реалізації", – наголошується у повідомленні.

Водночас серед ключових висвітлених у звіті позитивних результатів діяльності Фонду – значні надходження від приватизації: план виконано на 247%, до бюджету перераховано майже 10 млрд грн, з яких 6,45 млрд грн – від великої приватизації, 3,49 млрд грн – від малої. Окрім цього, від реалізації ФДМУ санкційних активів до бюджету спрямовано 809,7 млн грн.

Як повідомлялося, Рахункова палата також розпочала аудит на тему "Закупівля безпілотних систем", під час якого планує дослідити процес здійснення закупівель БПЛА для потреб оборони.