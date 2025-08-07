БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
7 виробничих ліній і 300 працівників: БЕБ знайшло масштабне підпільне виробництво електронних сигарет. ФОТОрепортаж

БЕБ ліквідувало підпільне виробництво й мережу продажу вейпів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило та ліквідувало нелегальне виробництво й мережу збуту електронних сигарет, рідин й комплектуючих до них.

У ході досудового розслідування детективи встановили, що продукція виготовлялася без відповідної ліцензії та маркування, повідомляє пресслужба БЕБ.

Нелегально виготовлений товар організатори підпільного бізнесу продавали оптом і вроздріб через власну розгалужену мережу торгових точок у ТРЦ по всій території України, а також в мережі Інтернет.

За оперативною інформацією БЕБ, до незаконної діяльності залучили близько 300 осіб.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели понад 40 одночасних обшуків у складських і офісних приміщеннях, транспортних засобах й торговельній мережі на території міста Києва, Київської та Житомирської областей.

"У результаті слідчих дій вилучено понад 276 тисяч одиниць незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет, набори для їх замішування, ароматизатори, картриджі із сумішшю для куріння, 7 ліній для незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет та компоненти: гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатори, нікотин загальним обсягом майже 6 тис. літрів, а також пакувальні матеріали", – зазначається у повідомленні.

БЕБ ліквідувало підпільне виробництво й мережу продажу вейпів
Як повідомлялося, раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала нового директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського сфокусуватися на боротьбі з нелегальним ринком тютюну в Україні

цигарки (373) тютюн (363) Бюро економічної безпеки (483)


Нагуя їх ліквідовувати - зробіть з них державне підприємство і нехай працюють
07.08.2025 15:54 Відповісти
перепрофілювати у виробництво скидів/дронів/ще чогось корисного для війни...
07.08.2025 16:05 Відповісти
Ха аа!!!! Тут вкладені великі гроші і криша дебела у цього концерна...... ))))Але цю лінію арештують і потім далі віддадуть хозяїні...а судити мабуть будуть якогось Петра чи Маньку..О яку країну можливостей побудували від кучми до ЗЕ..Все штампують...всі бренди.....парфюмерія, електронні сигарки, алкоголь це взагалі вже як доброго ранку...АЗСки це також як і алкоголь розливають всі підряд, після злагодження дій в Київі..
07.08.2025 16:12 Відповісти

