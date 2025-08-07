БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
542 16

НБУ прогнозує, що девальвація гривні до євро поступово позначиться на цінах протягом пів року

НБУ прогнозує, що девальвація гривні до євро позначиться на цінах протягом пів року

Національний банк України впродовж наступних двох-трьох кварталів очікує поступове перенесення на ціни девальвації курсу гривні до євро, яка вже відбулася.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, що впродовж наступних двох-трьох кварталів ми побачимо поступове перенесення на ціни тієї девальвації гривні до євро, що вже відбулася. Натомість до долара гривня залишається стійкою. Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю", – сказав Пишний.

Він додав, що зростання курсу євро почало відігравати свою роль у 2025 році, з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн, і саме після того відбулися відповідні зміни в парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро.

"Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі", – зазначив Пишний.

Як повідомлялося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 8 cерпня, на рівні 41,4564 грн/$, порівняно із 41,6110 грн/$ у четвер. Водночас курс гривні до євро зміцнився на 1 копійку – до 48,2760 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2288) гривня (1624) девальвація (80) долар (432) євро (197) НБУ (9494) ціни (3636) Пишний Андрій (129)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Які нах. півроку,люди бачать зростання кожного дня..
показати весь коментар
07.08.2025 17:20 Відповісти
+4
поступовий геноцид українського народу"зеленими ворогами" буде продовжуватися
показати весь коментар
07.08.2025 17:20 Відповісти
+3
А на пенсіях та зарплатах ця девальвація позначиться? Чи акцизи європейські, а пенсії та зарплати африканські?
показати весь коментар
07.08.2025 17:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які нах. півроку,люди бачать зростання кожного дня..
показати весь коментар
07.08.2025 17:20 Відповісти
Десь добу тому була стаття - гривня зміцнила! Походу за коментар тієї статті я й бан отримала іншим акком..

Яке зміцнення, я раз на тиждень роблю заказ їдла..пакетів менше, а сума більша...список не змінюється..
показати весь коментар
07.08.2025 17:30 Відповісти
Пишний, каже прямо:

"Жить стане дорожче, жить стане ЗЄлєнєй !"

.
показати весь коментар
07.08.2025 18:24 Відповісти
поступовий геноцид українського народу"зеленими ворогами" буде продовжуватися
показати весь коментар
07.08.2025 17:20 Відповісти
Не на захист Зеленського. А при кравчуку, чучмі та зечарі бєглому не було геноциду?
показати весь коментар
07.08.2025 17:45 Відповісти
У 2001 згідно перепису кількість українців в Україні порівняно з 1986 зросла.
показати весь коментар
07.08.2025 18:03 Відповісти
ОНни там в магазины хоть заходят?
показати весь коментар
07.08.2025 17:38 Відповісти
У нас не очільник НБУ а капітан очевилність!
показати весь коментар
07.08.2025 17:41 Відповісти
А на пенсіях та зарплатах ця девальвація позначиться? Чи акцизи європейські, а пенсії та зарплати африканські?
показати весь коментар
07.08.2025 17:42 Відповісти
Пишному пох в нього все в крипті
показати весь коментар
07.08.2025 17:45 Відповісти
"... як і передбачено керованою гнучкістю."

Щось мені це нагадує. Чи "отрицательный рост", чи "жесткая посадка"...
показати весь коментар
07.08.2025 17:52 Відповісти
Як завжди невістка винна. Під час війни взагалі все покарткам могло бути, то нєфіг скиглити.
показати весь коментар
07.08.2025 18:01 Відповісти
Человек очевидность!!! Инфляция прямо пропорциональна количеству напечатанных денег пышным, других причин для инфляции не существует!!!
показати весь коментар
07.08.2025 18:18 Відповісти
а какого ты чёрта чертило допустило инфляцию
показати весь коментар
07.08.2025 18:24 Відповісти
Та хто б міг подумати??? По байкам ОПи, та їхнім опитуванням 78% впевнені, що живемо набагато й багато ліпше ніж при барігах, корупції особисто Порошенко, та "мінських-2".
показати весь коментар
07.08.2025 18:28 Відповісти
багата тварина, щоб ти здох!
показати весь коментар
07.08.2025 18:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 