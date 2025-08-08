Російські футбольні клуби отримали понад 10 мільйонів євро виплат від УЄФА після вторгнення РФ в Україну. Українським клубам гроші заблокували

УЄФА (Спілка європейських футбольних асоціацій, UEFA) виплатила понад 10,8 млн євро "солідарних" виплат російським футбольним клубам після того, як їм було заборонено брати участь у європейських турнірах після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Guardian.

Виплати були здійснені, незважаючи на те, що п'ять українських клубів не отримали аналогічних коштів нібито через те, що їхнє розташування знаходиться в "зоні воєнних дій".

Виплати солідарності, як правило, надаються клубам, які не досягли достатньо хороших результатів на внутрішньому рівні, щоб потрапити до європейських змагань. Вони покликані "підтримувати конкурентний баланс у вищих дивізіонах Європи з огляду на додаткові доходи, які деякі клуби отримують завдяки участі в європейських змаганнях", повідомляє УЄФА.

Російським клубам та національній збірній країни заборонено брати участь у міжнародних змаганнях з моменту наказу президента РФ Владіміра Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Незважаючи на заборону, УЄФА виплатила 3,31 млн євро солідарних виплат Російській футбольній асоціації в сезоні 2022-2023 років, ще 3,38 млн євро – в сезоні 2023-2024 років та 4,22 млн євро – за сезон 2024-2025 років.

У сезоні 2021-2022 років також було здійснено виплату в розмірі 6,21 млн євро. Футбольна асоціація зобов'язана передати ці гроші клубам.

Водночас, 27 липня директори п'яти українських клубів написали президенту УЄФА, словенському юристу Александеру Чеферіну, зі скаргою на "надзвичайну ситуацію", в якій були затримані їхні "солідарні" виплати за сезони 2023-2024 та 2024-2025 років.

Постраждали клуби "Чорноморець" (Одеса), "Реал Фарма" (Одеса), IFC "Металург" (Запоріжжя), FSC "Фенікс" (Маріуполь) та "Металіст 1925" (Харків).

У листі до президента УЄФА директори цих клубів заявили, що причина – "непрозорі вимоги швейцарського банку" через їхнє розташування в "зоні бойових дій", хоча Одеса й Харків не є окупованими.

"У результаті нашого спілкування як з національною асоціацією, так і з посадовцями УЄФА нам повідомили, що перешкодою для вищезазначених виплат є деякі абсолютно незрозумілі вимоги банку в Швейцарії, які нібито стосуються географічного розташування футбольних клубів у "зоні бойових дій", – зазначалося в листі.

Росія зберегла свою присутність в УЄФА, оскільки членство її федерації, Російського футбольного союзу, не було призупинена.

УЄФА також намагався повернути збірну Росії до міжнародного футболу у 2023 році, але пропозицію було відкликано після того, як десяток національних асоціацій публічно висловили свою незгоду.

Як повідомлялося, в лютому 2022 року Спілка європейських футбольних асоціацій ухвалила рішення припинити співпрацю з російською компанією "Газпром".