Мінцифри витратить 230 мільйонів на обладнання для "Суверенної фабрики штучного інтелекту"

Держпідприємство "Дія" Міністерства цифрової трансформації 7 серпня оголосило відкриті торги на закупівлю комплексів програмно-апаратних засобів "Суверенна фабрика штучного інтелекту" очікуваною вартістю 227,53 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Переможець має поставити два комплекси програмно-апаратних засобів "Суверенна фабрика штучного інтелекту" до червня 2026 року.

Кожен із цих комплексів включатиме:

2 обчислювальні вузли з GPU та рідинним охолодженням (DLC);

5 вузлів керування (Management Node);

1 вузол керування та моніторингу кластера (Cluster Management Node);

1 комутатор обчислювальної шини InfiniBand;

2 комутатори мережі зберігання даних та керуючої шини;

2 комутатори транспортної мережі;

1 комутатор Out-of-Band (OOB);

1 масштабована платформа зберігання даних;

1 шафу з компонентами системи рідинного охолодження Direct Liquid Cooling (DLC) і Rear Door Heat Exchanger (RDHX);

1 шафу з Rear Door Heat Exchanger (RDHX);

16 ліцензій на програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise

7 ліцензій на програмне забезпечення управління та моніторингу кластера.

Тендер передбачає заводські тестування, впровадження (інсталяцію) у центрах обробки даних, а також ІТ-підтримку і управління сервісом протягом трьох років для всієї системи.

Що відомо про AI Factory від Мінцифри?

Як повідомлялося, 7 серпня перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що Мінцифри створює AI Factory – першу державну інфраструктуру, здатну забезпечити повний цикл розробки й запуску сервісів штучного інтелекту.

У той же день "Дія" оголосила цей тендер на обладнання для "Суверенної фабрики штучного інтелекту".

За словами Федорова, проєкт передбачає будівництво високопродуктивних кластерів GPU із системами водяного охолодження, централізовані сховища даних та програмні середовища для тренування й розгортання моделей.Очікується, що першими користувачами інфраструктури AI Factory стане WINWIN AI Center of Excellence для покращення насамперед AI-асистента у застосунку "Дія", а надалі – AI-тьютора у цифровому додатку для школярів "Мрія".

Федоров додав, що у перспективі потужності AI Factory залучать до оборонних, медичних і наукових проєктів.