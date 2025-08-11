БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мінцифри витратить 230 мільйонів на обладнання для "Суверенної фабрики штучного інтелекту"

Мінцифри витратить 230 мільйонів на обладнання для AI Factory

Держпідприємство "Дія" Міністерства цифрової трансформації 7 серпня оголосило відкриті торги на закупівлю комплексів програмно-апаратних засобів "Суверенна фабрика штучного інтелекту" очікуваною вартістю 227,53 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Переможець має поставити два комплекси програмно-апаратних засобів "Суверенна фабрика штучного інтелекту" до червня 2026 року.

Кожен із цих комплексів включатиме:

  • 2 обчислювальні вузли з GPU та рідинним охолодженням (DLC);
  • 5 вузлів керування (Management Node);
  • 1 вузол керування та моніторингу кластера (Cluster Management Node);
  • 1 комутатор обчислювальної шини InfiniBand;
  • 2 комутатори мережі зберігання даних та керуючої шини;
  • 2 комутатори транспортної мережі;
  • 1 комутатор Out-of-Band (OOB);
  • 1 масштабована платформа зберігання даних;
  • 1 шафу з компонентами системи рідинного охолодження Direct Liquid Cooling (DLC) і Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
  • 1 шафу з Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
  • 16 ліцензій на програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise
  • 7 ліцензій на програмне забезпечення управління та моніторингу кластера.

Тендер передбачає заводські тестування, впровадження (інсталяцію) у центрах обробки даних, а також ІТ-підтримку і управління сервісом протягом трьох років для всієї системи.

Що відомо про AI Factory від Мінцифри?

Як повідомлялося, 7 серпня перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що Мінцифри створює AI Factory – першу державну інфраструктуру, здатну забезпечити повний цикл розробки й запуску сервісів штучного інтелекту.

У той же день "Дія" оголосила цей тендер на обладнання для "Суверенної фабрики штучного інтелекту".

За словами Федорова, проєкт передбачає будівництво високопродуктивних кластерів GPU із системами водяного охолодження, централізовані сховища даних та програмні середовища для тренування й розгортання моделей.Очікується, що першими користувачами інфраструктури AI Factory стане WINWIN AI Center of Excellence для покращення насамперед AI-асистента у застосунку "Дія", а надалі – AI-тьютора у цифровому додатку для школярів "Мрія".

Федоров додав, що у перспективі потужності AI Factory залучать до оборонних, медичних і наукових проєктів.

Автор: 

тендер (2215) штучний інтелект (288) закупівлі (2709) Федоров Михайло (278) Мінцифри (845) Дія (654)


Топ коментарі
+5
Тобто тупо cnuzgять...
показати весь коментар
11.08.2025 10:21 Відповісти
+3
Красавчики,сколько это будет в испанских домиках?
показати весь коментар
11.08.2025 10:14 Відповісти
+3
НАБУ, вам работку опять подкинули)
показати весь коментар
11.08.2025 10:21 Відповісти
Красавчики,сколько это будет в испанских домиках?
показати весь коментар
11.08.2025 10:14 Відповісти
Яка Zелена тартака!
показати весь коментар
11.08.2025 10:17 Відповісти
Тобто тупо cnuzgять...
показати весь коментар
11.08.2025 10:21 Відповісти
Вже давно спи3@или, а тепер заявили під яким лозунгом вони це зробили.
показати весь коментар
11.08.2025 10:34 Відповісти
НАБУ, вам работку опять подкинули)
показати весь коментар
11.08.2025 10:21 Відповісти
это самое необходимое во время войны ? Может дешевле будет подключить некоторых министров к чат жпт за 20 $ /мес. ?
Правда, гарантий того, что качество их управленческих решений улучшится, нет ....
показати весь коментар
11.08.2025 10:21 Відповісти
Там не 20$ в місяць, вартість від кількості запитів до api.

Взагалі такий центр зараз дуже потрібен, орки активно працюють в напрямку ШІ дронів, ми відстаємо, фактично тільки починаємо, у них є два великих дата-центри на основі яндекса та сбербанку. Тому потрібен потужний центр де можна навчати нейросітки, силами волонтерів чи приватних розробників гаражного типу це не зробиш ніяк.

От тільки важливо щоб це не перетворили на розпил грошей і він має бути глубоко під землею бункерного типу.
показати весь коментар
11.08.2025 10:29 Відповісти
то, что инициаторы найдут обьяснение, зачем это нужно,-- не сомневаюсь ....
показати весь коментар
11.08.2025 10:41 Відповісти
ШІ потрібен для війни. Дрони з ШІ - це зброя, яка врятує тисячі та тисячі життів українців. Україні потрібно більше вкладати у ШІ військові. Дрони з комп'ютерним зором братимуть у рамки ворога та атакуватимуть і для цього навіть пілотні не потрібні.
показати весь коментар
11.08.2025 11:13 Відповісти
коли виділять гроші на поховання цієї мертвонародженої сутності по контролю над масами під кодовою назвою ,,дія,, яка своїм існуванням порушує всі статті ККУ від збору інформації,її скирдуванням,до передачі невідомим з величезним шансом на використання проти Людини??
показати весь коментар
11.08.2025 10:24 Відповісти
ШІ добре розвиває лише приватний сектор, оці державні потуги мертві ще до народження, радянський союз тому підтвердження.
Ну а приватний сектор найближчим часом небуде вкладатись в щось подібне, бо завжди існує загроза, що якийсь корумпований слідчий з дбр/сбу пришле до компанії маски-шоу і на тому усі розробки закінчаться.
показати весь коментар
11.08.2025 10:29 Відповісти
Якось штати зараз збудували гігантський ШІ центр більший чим у любого приватника, те саме в китайців, орків і японців.
показати весь коментар
11.08.2025 10:31 Відповісти
Так так, тільки усі чомусь користуються чат-гпт.
Та і у штатах маски-шоу не бувають, як і в китаї.
показати весь коментар
11.08.2025 10:42 Відповісти
То мабуть вони мають на те свої власні гроші?
А ми в борг живемо, якщо ви не знали.
показати весь коментар
11.08.2025 10:45 Відповісти
ну и что ? Вы хотите соревноваться с США, Китаем, Google, Microsoft и т.д. в размерах дата центров ? Вы же наверняка знаете сколько миллиардов долларов стоит обучение моделей ?
показати весь коментар
11.08.2025 10:46 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 11:15 Відповісти

