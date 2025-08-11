Наслідки підвищення податків: Надходження від військового збору з початку року зросли на 65 мільярдів

За підсумками січня-липня цього року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Причиною такого зростання є підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки, зазначається у повідомленні.

Загалом, найбільше військового збору до держбюджету надійшло від платників, які зареєстровані:

▪️ у Києві – 29,2 млрд грн (32,6% сплаченого збору);

▪️ у Дніпропетровській області – 10,2 млрд грн (11,4%);

▪️ у Львівській області – 6,9 млрд грн (7,7%);

▪️ у Харківській області – 5,7 млрд гривень (6,4%).

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.