Кабмін поширив "Дія.Сіty" на два нових напрямки бізнесу. Хто зможе приєднатися?
Кабінет Міністрів поширив дію спеціального податкового режиму "Дія.City" на дві нових сфери діяльності.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зокрема, відтепер до простору "Дія.Сіty" можуть приєднуватись компанії, які займаються:
- технологіями цифрового моделювання будівель, що використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами в будівництві;
- обробкою аудіовізуальних творів – компанії та стартапи, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп’ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.
У Мінцифри уточнили, що наразі у "Дія.City" вже понад 2 200 резидентів, які мають пільгові податкові умови.
Як повідомлялося, станом на кінець першого кварталу 2025 року резидентами "Дія.Сity" були майже 1 750 компаній, серед яких Globallogic, SoftServe, Epam Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, всесвітньо відомі бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis та інші.
У 2024 році кількість резидентів "Дія.City" зросла у 2,4 раза, за рік на спеціальний податковий режим перейшли 880 компаній.
