Українці отримали з-за кордону майже $1,8 мільярда карткових переказів за пів року, – НБУ. ІНФОГРАФІКА

У першому півріччі 2025-го в Україні здійснено понад 1,6 млрд кредитових та дебетових платіжних операцій на суму 22,5 трлн грн в середині країни та $71,4 млрд міжнародних транзакцій.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Найбільше здійснювали кредитові перекази – коли платник дає запит банку для переказу коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача. Всередині країни їх було здійснено 1,612 млрд разів на суму в понад 22,51 трлн грн.

З закордону в Україну надійшло 5,5 млн таких операцій в еквіваленті $32,68 млрд. З України було здійснено 1,1 млн переказів на $40,71 млрд.

Крім того, за пів року було проведено 1,1 млн дебетових платежів на суму 7,1 млрд грн (коли отримувач коштів надсилає запит вашому банку на списання коштів з вашого рахунку).

Читайте також: Гривня розпочала тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

На внутрішньому ринку, за кількістю платежів лідирують фізособи – 1,32 млрд операцій (82,1%), тоді як за сумою очікувано переважає бізнес – 20,88 трлн грн (92,7%).

Серед міжнародних переказів кількісно в Україну частіше переказують фізособам (4,3 млн операцій, 76,9%), але за обсягом коштів знову лідирує бізнес – 94,6% ($30,92 млрд).

Основні країни звідки надходили перекази: ЄС – 45,3%, Швейцарія – 21,6% та США – 11,3%.

Водночас транзакції бізнесу за кордон склали суму $40,47 млрд (51% за кількістю та 99,4% за сумою). Головні країни куди надсилались кошти: ЄС – 58,8%, Швейцарія – 10,7% і Велика Британія – 6,8%.

Раніше повідомлялось, що українці в липні збільшили чисту купівлю євро до еквіваленту $312 мільйонів. Це майже на $100 мільйонів більше, ніж у травні, – НБУ.