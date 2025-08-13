Засновник Dragon Capital Фіала став прямим власником "Української правди" замість кіпрської компанії

Засновник інвестфонду Dragon Capital Томаш Фіала став безпосереднім власником видання "Української правди" як фізична особа, а не кіпрську компанію свого холдингу.

Зміни у держреєстрі відбулися наприкінці липня 2025 року, пише "Детектор медіа" із посиланням на дані у системі YouСontrol.

До цього громадянин Чехії Томаш Фіала був бенефіціаром юридичної особи видання ТОВ "УП медіа плюс" опосередковано – через кіпрську компанію "Драгон капітал інвестментс лімітед". Тепер він вказаний безпосереднім власником видання. При цьому статутний капітал ТОВ "УП медіа плюс" не змінився.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва не прокоментувала зміни у структурі власності і порадила звернутись по коментар до Dragon Capital, оскільки вона не вповноважена на це.

Своєю чергою у Dragon Capital пояснили такі зміни у структурі власності "загальною реструктуризацією активів і основних напрямків інвестиційної діяльності, що відбуваються у плановому порядку".

Нагадаємо, у жовтні 2024 року головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявляла, що Офіс президента тисне на редакцію, намагаючись заблокувати розміщення реклами на сайті.

Наприкінці липня 2025 року британське видання The Times опублікувало статтю, у якій йшлося про наміри Офісу президента контролювати медійний простір в Україні, що могло пояснювати на видання "Українська правда", а також нібито плани щодо запровадження санкції проти компанії Dragon Capital власника "УП" Томаша Фіали.

Як повідомлялося, у травні 2017 року співзасновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула продала ресурс власнику Dragon Capital Томашу Фіалі. На той час Dragon Capital Фіали вже придбав медіахолдинг NV та фінансові ЗМІ minfin.com.ua и finance.ua.