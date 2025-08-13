БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 259 8

Засновник Dragon Capital Фіала став прямим власником "Української правди" замість кіпрської компанії

Засновник Dragon Capital Фіала став прямим власником

Засновник інвестфонду Dragon Capital Томаш Фіала став безпосереднім власником видання "Української правди" як фізична особа, а не кіпрську компанію свого холдингу.

Зміни у держреєстрі відбулися наприкінці липня 2025 року, пише "Детектор медіа" із посиланням на дані у системі YouСontrol.

До цього громадянин Чехії Томаш Фіала був бенефіціаром юридичної особи видання ТОВ "УП медіа плюс" опосередковано – через кіпрську компанію "Драгон капітал інвестментс лімітед". Тепер він вказаний безпосереднім власником видання. При цьому статутний капітал ТОВ "УП медіа плюс" не змінився.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва не прокоментувала зміни у структурі власності і порадила звернутись по коментар до Dragon Capital, оскільки вона не вповноважена на це.

Своєю чергою у Dragon Capital пояснили такі зміни у структурі власності "загальною реструктуризацією активів і основних напрямків інвестиційної діяльності, що відбуваються у плановому порядку".

Читайте також: Медіахолдинг Томаша Фіали придбав ще одне інтернет-видання

Нагадаємо, у жовтні 2024 року головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявляла, що Офіс президента тисне на редакцію, намагаючись заблокувати розміщення реклами на сайті.

Наприкінці липня 2025 року британське видання The Times опублікувало статтю, у якій йшлося про наміри Офісу президента контролювати медійний простір в Україні, що могло пояснювати на видання "Українська правда", а також нібито плани щодо запровадження санкції проти компанії Dragon Capital власника "УП" Томаша Фіали.

Як повідомлялося, у травні 2017 року співзасновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула продала ресурс власнику Dragon Capital Томашу Фіалі. На той час Dragon Capital Фіали вже придбав медіахолдинг NV та фінансові ЗМІ minfin.com.ua и finance.ua.

Автор: 

ЗМІ (64) Dragon Capital (152) Українська правда (2) Фіала Томаш (17)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знаймтесь це новий папік інтернетного мудлафону. Отару треба пасти, щоб потім смирні були під час стрижки і забою.
показати весь коментар
13.08.2025 09:59 Відповісти
Хтось ще читає цю помийку?
Дмитро Корчинський називає уп "друкованим органом лгбт спільноти".
Підари, по-людськи.
Беззуба, провладна, непатріотична, антинаціональна ганчірка.
З засиллям підарських ботів.
Без жодної редакційної позиції.
показати весь коментар
13.08.2025 10:14 Відповісти
помийкою вважаю єдиний лохотрон і до нього причетних які не дивлюсь, від слова зовсім. УП поважаю, дивлюсь, читаю. редакційною політикою УП задоволений. окремо вдячний журналісту-розслідувачу Михайлу Ткачу, який відкриває очі суспільству на всю плісняву від влади.
показати весь коментар
13.08.2025 10:27 Відповісти
Корчинський - такий собі іксперд із медіа. Особливо після тої х...ні, яку він вів на Г+Г у 2004!
показати весь коментар
13.08.2025 10:41 Відповісти
Ну чому ж без позиції? Нормально там видаляють коментарі, які йдуть в розріз з баченням редакції.
Власне, як і на цьому сайті.
У журналістів завжди відома позиція. Тільки прогин різний.
показати весь коментар
13.08.2025 11:16 Відповісти
тепер його язик з дупи ******* не вилізе.
показати весь коментар
13.08.2025 10:49 Відповісти
вот до чего доводит некотролируемость американских вливаний(((
показати весь коментар
13.08.2025 10:56 Відповісти
Бордель змінив власника.
показати весь коментар
13.08.2025 11:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 