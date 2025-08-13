БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"єОселя": Держава компенсуватиме 70% першого внеску на житло для переселенців, – Свириденко

Держава компенсуватиме 70% першого внеску на житло для переселенців

Кабінет Міністрів вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя", встановивши компенсацію з держбюджету 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо-переміщених осіб.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. Додатково виділяємо 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки", – написала Свириденко.

Як повідомлялося, станом на липень державною програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" з жовтня 2022 року скористалися 18 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень. 

При цьому держпрограмою скористалися лише 672 внутрішньо переміщених осіб, які оформили іпотеку під 7% річних.

іпотека (371) Кабмін (7892) Свириденко Юлія (203) єОселя (27)
зашибісь,втратити все що нажито роками за те,щоб тобі повернули частину голих стін??
13.08.2025 19:36 Відповісти
Раніше житлом забезпечувала держава, на підприємстві де працюєш можна було
отримати квартиру, а зараз підприємсва роздерибанили, а на житло потрібно брати кредит та збагачувати тих, хто пограбував державу
13.08.2025 19:42 Відповісти
Так. Можна було. Років через 20-25 життя в общазі.
13.08.2025 19:51 Відповісти
А як хочеш звільнитись з того підприємства то житло повертаєш.Ніколи держава не забезпечувала безкоштовно житлом,все що отримували " безкоштовно" було знято у вигляді налогів,та малою оплатою праці.
13.08.2025 19:54 Відповісти
Тобто, раніше неодноразово озвучених компенсацій за втрачене житло не буде?
13.08.2025 19:38 Відповісти
свириденко вас туди не посилала!
13.08.2025 19:47 Відповісти
Прокурори, таможня та мєнти набрали собі квартир по ЄОселя, тепер всі вони стануть ще й ВПО і так далі
13.08.2025 20:16 Відповісти
https://epravda.com.ua/weeklycharts/pilgoviy-kredit-na-zhitlo-yeoselya-hto-zlovzhivaye-programoyu-808333/
13.08.2025 20:19 Відповісти
А кошти звідки візьмуться?
13.08.2025 20:27 Відповісти

