"єОселя": Держава компенсуватиме 70% першого внеску на житло для переселенців, – Свириденко

Кабінет Міністрів вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя", встановивши компенсацію з держбюджету 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо-переміщених осіб.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. Додатково виділяємо 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки", – написала Свириденко.

Як повідомлялося, станом на липень державною програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" з жовтня 2022 року скористалися 18 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень.

При цьому держпрограмою скористалися лише 672 внутрішньо переміщених осіб, які оформили іпотеку під 7% річних.