Прокуратура оголосила 22 підозри за корупцію в Києві. Серед підозрюваних чиновники КМДА.

Органи прокуратури в місті Києві оголосили 22 підозри за оборудки, що завдали збитків держави більш ніж на 230 млн грн.

Серед підозрюваних – ТОП-чиновники КМДА та керівники комунальних підприємств, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За інформацією генпрокурора, підозри оголошені за привласнення коштів громади, службову недбалість, неякісні будівельні роботи та наживу на шкільних укриттях.

Окрім того, як повідомив Руслан Кравченко, відбулися обшуки у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадовців ПрАТ "Київспецтранс" та КМДА, а також розтрати коштів Департаменту охорони здоров’я.

Він дода, що серед епізодів, що розслідуються, зокрема наступні:

Нажива на безпеці дітей – посадовці районних управлінь освіти Подільського, Дніпровського,неякісних і за завищеними цінами генераторів, ремонти укриттів із заволодінням бюджетних коштів.

Махінації на ремонтних роботах – керівник апарату КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА" розтратили кошти на капремонті, головні інженери ШЕУ Шевченківського районів "заробляли" на шкільних укриттях, а керівниця музею "Київська фортеця" підписала акти робіт, яких фактично не проводили.

Закупівлі "на папері" та за завищеними цінами – головний агроном КП "УЗН Святошинського району" та керівник підрядної компанії "закупили" квіти лише на документах, начальник управління СКП "Київтелесервіс" обладнання за завищеними на десятки мільйонів цінами, посадовець КО "Муніципальна охорона" закупив неякісні бодікамери.

Метро та службова недбалість – заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА через недбалість допустив аварійну ситуацію і зупинку синьої гілки метро.

Кравченко наголосив, що у результаті іих епізодів було завдано багатомільйонних збитків бюджету Києва.