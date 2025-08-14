Уряд дозволив залучати пенсіонерів до "Армії відновлення" у прифронтових областях

Кабінет Міністрів дозволив залучати осіб пенсійного віку до програми виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, яку влада називає проєктом "Армія відновлення".

Відповідні зміни Кабмін вніс до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану,повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, до виконання суспільно корисних робіт відтепер дозволили залучати осіб пенсійного віку до досягнення ними 70 років, за умови їх згоди та відсутності протипоказань за станом здоровʼя.

"Передбачено, що залучення вищезгаданої нової категорії осіб... до суспільно корисних робіт дозволяється виключно до роботодавців, замовників суспільно корисних робіт, які провадять свою діяльність у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", – уточнив представник уряду.

Він додав, що Кабмін також встановив підвищений ліміт оплати праці за виконання суспільно корисних робіт у прифронтових областях у сумі до двох розмірів мінімальної заробітної плати.

"Армія відновлення" – це урядова ініціатива, започаткована восени 2022 року і реалізована Державною службою зайнятості, спрямована на відбудову України та надання зайнятості тимчасово безробітним українцям та внутрішньо переміщеним особам. Учасники програми "Армія відновлення" залучені до виконання різноманітних завдань – від допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критично важливої інфраструктури та зведення оборонних споруд для Збройних Сил України. Кожен регіон має свої пріоритети, які визначаються у співпраці військових адміністрацій та командування, залежно від актуальних потреб.

Як повідомлялося, за даними Держслужби зайнятості, станом на травень до "Армії відновлення" від початку року було залучено 51 тис. осіб.