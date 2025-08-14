250 мільйонів за кілометр: Влада Києва витратить 1,4 мільярда на ремонт Харківського шосе

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення капітального ремонту Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці очікуваною вартістю понад 1,4 мільярда гривень.

Протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км, прийом заявок на тендер триватиме до 29 серпня, повідомили у "Київавтодорі".

У комунальній корпорації пояснили необхідність ремонту тим, що на шосе спостерігаються "значні дефекти дорожнього покриття: напливи й тріщини".

"Це свідчить про те, що наявна конструкція дорожнього одягу не витримує сучасних навантажень. Такі пошкодження значно ускладнюють безпечний рух магістраллю та вимагають невідкладного її ремонту", – вважають у корпорації.

Харківське шосе з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Його побудували у 1967 році, а у 1987-му реконструювали.

Зокрема, проєктом капремонту передбачений ремонт проїжджої частини і тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності.

Крім того, для покращення організації дорожнього руху влаштують нові світлофорні об’єкти, а в місцях, де є така можливість, – додаткові смуги для лівих поворотів.

