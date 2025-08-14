250 мільйонів за кілометр: Влада Києва витратить 1,4 мільярда на ремонт Харківського шосе
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення капітального ремонту Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці очікуваною вартістю понад 1,4 мільярда гривень.
Протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км, прийом заявок на тендер триватиме до 29 серпня, повідомили у "Київавтодорі".
У комунальній корпорації пояснили необхідність ремонту тим, що на шосе спостерігаються "значні дефекти дорожнього покриття: напливи й тріщини".
"Це свідчить про те, що наявна конструкція дорожнього одягу не витримує сучасних навантажень. Такі пошкодження значно ускладнюють безпечний рух магістраллю та вимагають невідкладного її ремонту", – вважають у корпорації.
Харківське шосе з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Його побудували у 1967 році, а у 1987-му реконструювали.
Зокрема, проєктом капремонту передбачений ремонт проїжджої частини і тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності.
Крім того, для покращення організації дорожнього руху влаштують нові світлофорні об’єкти, а в місцях, де є така можливість, – додаткові смуги для лівих поворотів.
Як повідомлялося, Комунальне підприємство "Інформатика" Київради від початку року вже витратило близько 500 мільйонів гривень на обладнання для управління вуличним освітленням.
до речі, один куб бетону коштує від 2050 грн за куб (наприклад, бетон М-100) до 3680 грн за куб (наприклад, бетон М-450) та вище, якщо мова йде про спеціальні марки бетону.....
може саме цей куб чи десять кубів врятують життя українського Воїна під Покровськом ?
.
А яку накрутку млжна зробить на життя українського воїна? Який відкат вимагати?
Так отож...
Ні ДБР ні САП ні РАДАз ні зелений ні х я не бачать а на фронті всього менше ніж у кацапів.
А русоріз , дрони перехоплювачі , всякі детектори дронів , РЕБи-***** , які армія випрошує буквально - стоячи на колінах , зачекають . Не на часі .
Так , сволота чиновницька ?? Правильно я кажу ??
Це, @ЛЯ, що? Нє, я розумію, що мова про "дорожне покриття", але чому й досі для УКРАЇНСЬКИХ новин від УКРАЇНСЬКИХ фірм використовується онлайн перекладач? "Какая разніца"?
Ну а те, що по тій дорозі їздити зі швидкістю 50км/год (на більшості шоссе) - не берегти машину - то таке...
Те, що на це (скорше за все) будуть задіяні гроші від міжнародних інституцій (які не можна пускати на ЗСУ ні як оплату військовим, ні як закупівлю озброєння) - дрібниця! Головне обісрати Кличка, бо верещучка так хтіла стати мером столиці і покласти мільярдні бюджети в карман дєрьмака, але не склалося. Але на Банковій надії не втрачають....