250 мільйонів за кілометр: Влада Києва витратить 1,4 мільярда на ремонт Харківського шосе

Новини
1 506

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення капітального ремонту Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці очікуваною вартістю понад 1,4 мільярда гривень.

Протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км, прийом заявок на тендер триватиме до 29 серпня, повідомили у "Київавтодорі".

У комунальній корпорації пояснили необхідність ремонту тим, що на шосе спостерігаються "значні дефекти дорожнього покриття: напливи й тріщини".

"Це свідчить про те, що наявна конструкція дорожнього одягу не витримує сучасних навантажень. Такі пошкодження значно ускладнюють безпечний рух магістраллю та вимагають невідкладного її ремонту", – вважають у корпорації.

Харківське шосе з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Його побудували у 1967 році, а у 1987-му реконструювали.

Зокрема, проєктом капремонту передбачений ремонт проїжджої частини і тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності.

Крім того, для покращення організації дорожнього руху влаштують нові світлофорні об’єкти, а в місцях, де є така можливість, – додаткові смуги для лівих поворотів.

Автор: 

дороги (1597) Київ (4762) ремонт (1514) тендер (2219) Київавтодор (163) закупівлі (2714)
+20
В одній кімнаті пожежа, в суміжній євроремонт.
14.08.2025 20:07 Відповісти
+10
И это во время войны, сюрр какой то...
14.08.2025 20:11 Відповісти
+9
Фактично, в тій самій. В іншому кутку.
14.08.2025 20:10 Відповісти
В одній кімнаті пожежа, в суміжній євроремонт.
14.08.2025 20:07 Відповісти
Фактично, в тій самій. В іншому кутку.
14.08.2025 20:10 Відповісти
але ж, на часі ! на часі !

до речі, один куб бетону коштує від 2050 грн за куб (наприклад, бетон М-100) до 3680 грн за куб (наприклад, бетон М-450) та вище, якщо мова йде про спеціальні марки бетону.....

може саме цей куб чи десять кубів врятують життя українського Воїна під Покровськом ?

.
14.08.2025 20:28 Відповісти
"...може саме цей куб чи десять кубів врятують життя українського Воїна..."
А яку накрутку млжна зробить на життя українського воїна? Який відкат вимагати?
Так отож...
14.08.2025 21:37 Відповісти
И это во время войны, сюрр какой то...
14.08.2025 20:11 Відповісти
сор почався в 2019 коли проголосуваили па-пріколу
14.08.2025 20:53 Відповісти
Ранiше
14.08.2025 21:03 Відповісти
Коли саме?
14.08.2025 21:19 Відповісти
Так Кличко -" не при делах"
14.08.2025 20:15 Відповісти
Це військова потреба.
14.08.2025 20:25 Відповісти
Луганська область здивувала новими дорогами велике будівництво
14.08.2025 20:35 Відповісти
В Америке укатывают асфальт за один миллион километр. А тут сколько выходит??
14.08.2025 20:27 Відповісти
5 мільйонів
14.08.2025 20:31 Відповісти
ШІ видає ціну будівництва 1 кілометра автобану в Німеччині на сьогодення в районі 5-6 мільйонів євро. Так це глобальне будівництво з переміщеннями десятків тисяч кобометрів грунту та матеріалів. В нашому випадку такі самі кошти буде витрачено на укладку 10 сантиметрового слою асфальту та нової розмітки білою фарбою. Це просто грабіж.
14.08.2025 20:38 Відповісти
Саме на часі! До зустрічі кацапів готовляться , щоб гладко їхати було , щоб не попросипались. До Херсона ж їхали і спали , а чим Київ гірший?
14.08.2025 20:49 Відповісти
я скоко рас пи сяв що там економічний саботаж в особливо великих розмірах
Ні ДБР ні САП ні РАДАз ні зелений ні х я не бачать а на фронті всього менше ніж у кацапів.
14.08.2025 20:53 Відповісти
Дуже розумна та своєчасна інвестиція.
14.08.2025 20:58 Відповісти
А в центрі Полтави ремонтують тротуар за 32 млн грн . Ну а що , зараз якраз той момент - під час війни ,, бо іншого часу ж не буде ! Це ж тротуар мля ,, це вам не - што лібо как , а как лібо што !!
А русоріз , дрони перехоплювачі , всякі детектори дронів , РЕБи-***** , які армія випрошує буквально - стоячи на колінах , зачекають . Не на часі .
Так , сволота чиновницька ?? Правильно я кажу ??
14.08.2025 21:00 Відповісти
Ну,так(а раптом москалів Харків окупують,то чим будуть рухатися на Київ((Трампон ************ же офіційно ляпнув,що москальським танкам таки по шоссе треба рухатися(((
14.08.2025 21:04 Відповісти
"...наявна конструкція дорожнього одягу не витримує ******** навантажень..." Джерело: https://censor.net/n3568656

Це, @ЛЯ, що? Нє, я розумію, що мова про "дорожне покриття", але чому й досі для УКРАЇНСЬКИХ новин від УКРАЇНСЬКИХ фірм використовується онлайн перекладач? "Какая разніца"?

Ну а те, що по тій дорозі їздити зі швидкістю 50км/год (на більшості шоссе) - не берегти машину - то таке...
Те, що на це (скорше за все) будуть задіяні гроші від міжнародних інституцій (які не можна пускати на ЗСУ ні як оплату військовим, ні як закупівлю озброєння) - дрібниця! Головне обісрати Кличка, бо верещучка так хтіла стати мером столиці і покласти мільярдні бюджети в карман дєрьмака, але не склалося. Але на Банковій надії не втрачають....
14.08.2025 21:07 Відповісти
Ну перебільшили ціну разів у 10-20. Так Столару ж чимсь харчуватись треба, ви не подумали? Ех, люди, люди...
14.08.2025 21:21 Відповісти
очень много баблища в налоги идут, с жиру бесятся, да виталька?
14.08.2025 21:28 Відповісти
Випускайте Юсупову - люди , скиньтесь по 10 гривень на дрони , а то України завтра не буде . А комусь , хто при владі , вона потрбна та Україна ?
14.08.2025 21:38 Відповісти
Як дійна корова потрібна. Але не більше
14.08.2025 21:44 Відповісти
Це безумовно . Усі політики , хто відійшов від справи , одразу опиняються за кордоном . В Україні залишають лише свій " патріотизм " .
14.08.2025 21:50 Відповісти
Як в Покровську щоб було все?
14.08.2025 22:35 Відповісти

