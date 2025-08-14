Новим власником проданих під тиском Кремля активів Carlsberg в Росії виявився давній товариш Путіна

Новим власником російської пивоварної компанії "Балтика", що раніше належала данському гіганту Carlsberg Group, виявилася компанія "Ена Інвест" Геннадія Тімченка – мільярдера і давнього товариша диктатора Володимира Путіна.

Спочатку "Балтику" у данської Carlsberg Group за заниженою у декілька разів ціною придбала фірма "ВГ Інвест", яка отримала від Россільгоспбанку кредит на 34 млрд рублів для оплати угоди, повідомляє The Moscow Times із посилання на розлсідування ФБК.

Однак вже за 22 дні ця компанія повернула банку кредит коштами, отриманими через ланцюжок угод від "Ена Інвест" Тімченка.

ФБК вважає, що Тімченко купив "Балтику" не для себе, а для самого російського диктатора. Автори розслідування нагадують, що Путіна називали "хрещеним батьком" компанії: у 1990-х, працюючи в мерії Петербурга, він знайшов для цього підприємства, якому загрожувало банкрутство, іноземних інвесторів.

Це не перша схожа угода, звертає увагу ФБК. За рік до "Балтики" ця ж компанія "Ена Інвест" придбала активи британської Shell, яка пішла з Росії.

За інформацією ФБК, "Ена Інвест" нерідко оплачує витрати сім'ї Путіна: компанія перераховувала сотні мільйонів рублів фонду Аліни Кабаєвій, клініці, пов'язаній з дочкою Путіна Марією Воронцовою, а також виплачувала багатомільйонні зарплати особистим вчителям молодших дітей президента.

Читайте також: Данський пивоварний гігант Carlsberg продав активи у Росії за $320 мільйонів. Це втричі менше попередньої оцінки

Як повідомлялося, минулого року данська Carlsberg Group продала свою російську пивоварну компанію "Балтика" за $320 млн, хоча раніше компанія оцінювала свої російські активи в $1,06 млрд.

Угода була завершена в грудні 2024 року. Активи придбали менеджери, які обіймали керівні посади в компанії. Зокрема, 98,65% акцій "Балтики" опинилися у ТОВ "ВГ Інвест", зареєстрованого в серпні 2024 року. Генеральним директором цієї компанії був віцепрезидент "Балтики" Єгор Гусельников.

Продаж "Балтики" ознаменував завершення понад 25-річної присутності Carlsberg в Росії, заявили в компанії.

Що сталося з бізнесом Carlsberg у Росії?

У Росії данському пивоварному концерну Carlsberg Group належала компанія "Балтика". У червні 2023 року Carlsberg підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ.

Вже у липні того ж року російський президент Володимир Путін доручив передати 100% "Балтики" в управління Росмайну, позбавивши власників можливості керувати бізнесом.

Carlsberg Group назвала указ Путіна рейдерським захопленням свого бізнесу у Росії і розірвала ліцензійні угоди, які дозволили "Балтиці" виробляти, продавати та продавати всю продукцію Carlsberg у РФ.

Згодом генеральний директор Carlsberg Group прямо звинуватив Путіна у "крадіжці" російського бізнесу, до якого входило вісім пивоварень з 8400 співробітниками.

У річному звіті за 2023 рік Carlsberg Group оцінила збитки від втрати контролю над своїм бізнесом у Росії у 47,75 млрд данських крон ($6,87 мільярда).