"Медичні закупівлі" купили 30 канадських броньовиків для евакуації за 350 мільйонів. ФОТО

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" Міністерства охорони здоров’я 11 серпня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Інкас ЮА" про постачання броньованого евакуаційного транспорту вартістю 347,80 млн грн.

За умовами угоди, до літа 2026 року замовник має отримати 30 нових броньованих евакуаційних автомобілів INKAS Sentry по 11,59 млн грн ($280 тис.) за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Виробником машин вказана канадська компанія INKAS Armored Vehicle Manufacturing. Планується, що після отримання "Медзакупівлі" передадуть їх кінцевим користувачам: закладам охорони здоров’я, СБУ, Міноборони, МВС, ЗСУ, Нацгвардії або поліції.

Київська "Інкас ЮА" створена в березні 2023 року. Директором вказаний громадянин України Вячеслав Дорошенко, а засновником – компанія "2477029 Онтаріо Інк." (Канада). Кінцевим бенефіціаром фірми є громадянин Канади Євген Герштейн. У документах переможця він зазначений як керівник аерокосмічного та оборонного департаменту корпорації Inkas. Усього з 2024 року фірма отримала державних підрядів на 615,76 млн грн. Усі стосувалися безпілотників, крім нинішнього підряду та однієї закупівлі броньованого пікапа для СБУ.

Закупівлю фінансуватимуть за програмою "Медичні заходи за рахунок коштів, отриманих на рахунок у Національному банку України для задоволення потреб охорони здоров’я" (UNITED24).

Повнопривідні автомобілі INKAS Sentry на шасі Ford F550 Heavy Duty мають другий рівень захисту від боєприпасів кінетичної дії та осколків снарядів артилерії STANAG 4569, що відповідає українському ПЗСА-5, та рівень захисту від мін і саморобних вибухових пристроїв рівнів відповідно 2а і 2b STANAG 4569. А шини Run-flat дозволяють рухатись після проколу.

Авто матимуть дизельний двигун потужністю 390 кінських сил і автоматичну коробку передач. Салон розділений на кабіну водія та медичне відділення і має вміщати загалом 10 осіб.

Кабіна водія буде обладнана монітором для виведення зображення з камери нічного бачення та камери з круговим оглядом.

Медичне відділення має броньований евакуаційний люк, автоматичний портативний дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, механічний ручний пристрій для тимчасової штучної вентиляції легень, утримувачі для інфузійних розчинів, монітор пацієнта, портативний кисневий концентратор, а також двоє санітарних нош із кріпленнями.

Придбані броньовики будуть не раніше 2024 року виготовлення, а їхнє шасі – не раніше 2023 року виготовлення. Гарантійний строк становить рік після поставки або 15 000 км пробігу.

Очікувана вартість закупівлі становила 365,64 млн грн. На торги прийшло троє учасників із такими цінами:

"ІНКАС ЮА" – 361,15 млн грн;

Roshel Inc (Канада) – 365,64 млн грн;

Terradyne Armored Vehicles Inc. (Канада) – 375,34 млн грн.

На аукціоні Roshel Inc знизила пропозицію до 347 800 010 грн, а "ІНКАС ЮА" – до 347 800 000 грн, вигравши з різницею 10 грн. Порівняно з очікуваною вартістю, економія склала 5%.

Terradyne Armored Vehicles Inc. на торгах не знижувала ціну, яка перевищувала очікувану суму.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року держпідприємство "Медичні закупівлі України" придбало у Держпідприємство "Медичні закупівлі України" придбало для потреб ЗСУ 13 броньованих автомобілів Terradyne Gurkha на 123,92 млн грн.

Тоді броньовики Gurkha коштували по 9,53 млн грн, або $261 тис. за одиницю, але їхні детальні характеристики були невідомі.