БЕБ викрило мережу з нелегального продажу електронних сигарет у Львові: вилучили товару на 36 мільйонів. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин до них.

Організували незаконний бізнес 7 мешканців Львова, які закуповували, перевозили та продавали електронки та рідини без марок акцизного податку, повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що для цього вони зареєстрували юридичну особу та організували роботу низки магазинів у Львові, в яких продавали випаровувачі, рідини та аксесуари до них.

У межах розслідування справи співробітники БЕБ провели 11 обшуків у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів.

"Вилучено близько 100 тис. ємностей з нікотином, гліцерином, ароматизаторами, рідини для POD-системи окремо та в комплектах. Крім того, детективи вилучили компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку в гривні, доларах та євро в еквіваленті понад 1 млн грн. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 36 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Наразі учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та продажу підакцизних товарів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів фігурантам, додали у БЕБ.











Як повідомлялося, раніше БЕБ виявило та ліквідувало нелегальне виробництво й мережу збуту електронних сигарет, рідин й комплектуючих до них. Нелегально виготовлений товар продавали оптом і вроздріб через власну розгалужену мережу торгових точок у ТРЦ по всій території України, а також через інтернет, до незаконної діяльності залучили близько 300 осіб.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели понад 40 одночасних обшуків у складських і офісних приміщеннях, транспортних засобах й торговельній мережі на території міста Києва, Київської та Житомирської областей. Вилучено понад 276 тисяч одиниць незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет, а також 7 ліній для незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет.