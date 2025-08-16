Третій великий російський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів, – Bloomberg

Нафтопереробний завод "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка", що є одним із найбільших виробників пального в Південному федеральному окрузі Росії, призупинив приймання нафти після останніх ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

Завод проєктною потужністю переробки 14,8 млн тонн нафти на рік входить до десятки найбільших у Росії.

Офіційно місцева влада повідомляла про падіння уламків БПЛА на території підприємства у четвер, що призвело до займання та розливу нафтопродуктів на об'єкті, для гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.

Волгоградський нафтопереробний завод кілька разів зазнавав ударів на початку цього року.

Як повідомлялося, загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

2 серпня – Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді;

15 серпня – Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Російська влада приховує наслідки ударів.

За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" також припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, повідомляло агентство Bloomberg.