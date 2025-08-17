Послуги в "Дії" відновили роботу після "відпустки". Чому вони не працювали? (оновлено)

Велика частина послуг у додатку "Дія" була недоступною з вечора суботи, 16 серпня.

У пресцентрі "Дії" пояснили перерву у роботі сервісів плановим оновленням реєстрів Мін’юсту.

Роботу реєстрів, а отже і сервісів у "Дії" мали відновити до 08:00 понеділка, проте це вдалося зробити раніше – вже у неділю вдень, повідомили у службі підтримки.

На порталі та в застосунку "Дія" тимчасово були недоступні послуги, що пов’язані з реєстрами Міністерства юстиції, а саме:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП Дія.QR "єВідновлення" Бронювання працівників Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС Перереєстрація авто Актові записи про зміну імені Актові записи про народження Актові записи про шлюб Актові записи про розлучення Свідоцтва про народження Витяг про місце проживання дитини Заява про субсидію "єМалятко" Державна реєстрація прав на нерухоме майно Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Витяг з ЄДР Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту Зміна місця проживання Заяви до міжнародного Реєстру збитків Гранти "єРобота" Будівельні послуги "еПідприємець" "єОселя" "єДекларація" Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

Інші сервіси у "Дії" працювали у звичайному режимі.

Нагадаємо, у грудні 2024 року відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші. Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Відновити роботу єдиних та державних реєстрів після масштабної кібератаки вдалося лише 20 січня.

На той час міністерка юстиції Ольга Стефанішина не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. У березні вона заявила, що правоохоронці встановили відповідальних за настільки масштабні наслідки хакерської атаки державні реєстри Міністерства юстиції, втім з того часу жодних подробиць про масшатбний збій у роботі держреєстрів не повідомлялося.