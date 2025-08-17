Наслідки українських ударів по НПЗ: В окупованому Криму бензин почали продавати по талонам

В окупованому Криму та у Забайкальському краю Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зокрема, мешканці окупованого Криму скаржаться, що бензин А-95 зник з продажу у більшості заправок на півострові, а на тих, де він ще є, пальне продають "в основному, за талонами від підприємств".

Ціна на бензин А-95 помітно зросла, попри систему стримування роздрібних цін: на деяких АЗС він подорожчав до 69,95 рублів за літр.

Схожа ситуація у містах Краснокаменськ та Борзя у Забайкаллі, розповідають місцеві мешканці.

За їх словами, у вільному продажу на низці АЗС немає бензину марки А-95.

"У Краснокаменську на жодній заправці немає 95-го бензину. Кажуть, що скінчилися запаси. На заправці мережі "Союз та К" висять оголошення, що А-95 доступний лише для організацій. На "Нафтамаркеті" табло не горять: ні в Борзі, ні в Краснокаменську. На вході також напис, що тільки для організацій", – розповів один із них.

Обмеження на вільний продаж 95-го бензину на АЗС Забайкалля з'явилися ще на початку серпня. Тоді в Читі продаж А-95 на АЗС мережі "Нафтамаркет" обмежили десятьма літрами на один автомобіль. У компанії заявляли, що це зумовлено "нестачею цього виду палива на складах".

Як повідомлялося, оптові ціни на бензин у Росії зросли до історичного рекорду на початку серпня, а запасів товару на незалежному ринку майже немає, писало місцеве видання "Коммерсант".

Ключовим фактором зростання цін і дефіциту російські ЗМІ називають "інциденти на НПЗ" – наслідки ударів українських дронів, які уразили цілу низку нафтопереробних підприємств у РФ від початку серпня.

загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

2 серпня – Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді;

15 серпня – Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Російська влада приховує наслідки ударів.

За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" також припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, а згодом – і НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка", що є одним із найбільших виробників пального в Південному федеральному окрузі Росії, повідомляло агентство Bloomberg.