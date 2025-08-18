"ПриватБанк" до Дня Незалежності запустив у "Приват24" нову колекцію скінів "Україна очима військових". ФОТО

До Дня Незалежності "ПриватБанк" запускає у своєму додатку "Приват24" нову колекцію скінів "Україна очима військових" та пропонує всім українцям долучитися до ініціативи #ПокажиСвоюУкраїну.

Колекція скінів "Україна очима військових" створена на основі фотографій, зроблених українськими захисниками, її можна встановити на свої картки в "Приват24" вже сьогодні, повідомляє пресслужба банку.

"Це Україна, яку сьогодні бачать наші військові: схід сонця на межі Миколаївської та Херсонської областей, терикони Донеччини, острів Зміїний після обстрілу, де на передньому плані швидкісні човни ГУР МОУ. Ці кадри – погляд крізь досвід і безмежну любов до рідної землі. У кожному–- не тільки мальовничі види, а й невидима історія", – зазначається у повідомленні.

Серед авторів цих кадрів – Ірина Рибакова (93-тя ОМБР Холодний Яр, Харківщина), Антон Шевельов (МОУ, Донеччина), Олег Петрасюк (24 ОМБР ім. короля Данила, Херсонщина), Вадим Ворошилов (Karaya, Повітряні сили України), "Лучник" (ЦСО "А" СБУ, Донеччина), Павло Вишебаба (68 ОЄБр, Харківщина), "Міністр" (ГУР, о. Зміїний) та Юрій Горський, (12 ОЦСП, Харківщина).

Крім того, "ПриватБанк" пропонує українцям приєднатися до цієї ініцітиви.

"Діліться власними світлинами України – такою, якою ви її бачите зараз: ваше місто, вулиця, парк чи вид з вікна. Публікуйте фото з хештегом #ПокажиСвоюУкраїну, щоб разом створити велику мапу краси та стійкості країни", – закликають у "ПриватБанку".

Також до ініціативи можна приєднатися через Instagram, використовуйте шаблон від команди "ПриватБанку".













