"ПриватБанк" до Дня Незалежності запустив у "Приват24" нову колекцію скінів "Україна очима військових". ФОТО

колекція скінів

До Дня Незалежності "ПриватБанк" запускає у своєму додатку "Приват24" нову колекцію скінів "Україна очима військових" та пропонує всім українцям долучитися до ініціативи #ПокажиСвоюУкраїну.

Колекція скінів "Україна очима військових" створена на основі фотографій, зроблених українськими захисниками, її можна встановити на свої картки в "Приват24" вже сьогодні, повідомляє пресслужба банку.

"Це Україна, яку сьогодні бачать наші військові: схід сонця на межі Миколаївської та Херсонської областей, терикони Донеччини, острів Зміїний після обстрілу, де на передньому плані швидкісні човни ГУР МОУ. Ці кадри – погляд крізь досвід і безмежну любов до рідної землі. У кожному–- не тільки мальовничі види, а й невидима історія", – зазначається у повідомленні.

Серед авторів цих кадрів – Ірина Рибакова (93-тя ОМБР Холодний Яр, Харківщина), Антон Шевельов (МОУ, Донеччина), Олег Петрасюк (24 ОМБР ім. короля Данила, Херсонщина), Вадим Ворошилов (Karaya, Повітряні сили України), "Лучник" (ЦСО "А" СБУ, Донеччина), Павло Вишебаба (68 ОЄБр, Харківщина), "Міністр" (ГУР, о. Зміїний) та Юрій Горський, (12 ОЦСП, Харківщина).

Крім того, "ПриватБанк" пропонує українцям приєднатися до цієї ініцітиви.

"Діліться власними світлинами України – такою, якою ви її бачите зараз: ваше місто, вулиця, парк чи вид з вікна. Публікуйте фото з хештегом #ПокажиСвоюУкраїну, щоб разом створити велику мапу краси та стійкості країни", – закликають у "ПриватБанку".

Також до ініціативи можна приєднатися через Instagram, використовуйте шаблон від команди "ПриватБанку".

Топ коментарі
+1
а потужними гудками запуск колекції ніхто не підтримав?
18.08.2025 11:20 Відповісти
18.08.2025 11:20 Відповісти
+1
згодна з вами ,дійсно Приват налаштованний обдирати , але це єдиний Банк ,який підтримує українців за кордоном нормально пенсії чи перекази ...оце і все ,кредіти чи депозити ,довіряти взагалі ,ні одному Банку в Україні неможно !!!
18.08.2025 11:43 Відповісти
18.08.2025 11:43 Відповісти
+1
Всі ті кого мені не вдалося відмовити від взяття кредитів в українських банках гірко розкаялись і втратили майно. Банк можна використовувати лише як "насос" для перекачки грошей з одного місця в інше. Тільки но гроші приходять на рахунок в українському банку потрібно їх негайно знімати. В будь який момент без рішення суду ваш рахунок може бути заблокований третіми особами, чиновники та вже навіть приватні організації можуть зняти кошти з вашого рахунку на "покриття боргів" і, як "вишенька на торті", будь хто, включаючи шахраїв та інших злочинців, може отримати інформацію про ваш фінансовий стан. "Цифрове гетто" яке зараз впроваджують через "ДІю", "Резерв" та інші слідкуючі програми прагне контролювати всі ваші рахунки і через ваші ж гроші тримати вас на "короткому повідку".
18.08.2025 12:21 Відповісти
18.08.2025 12:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а потужними гудками запуск колекції ніхто не підтримав?
18.08.2025 11:20 Відповісти
18.08.2025 11:20 Відповісти
Какая нах война,какие казнокрады,коллекция скинов - вот это настоящая новость для лохов.
18.08.2025 11:27 Відповісти
18.08.2025 11:27 Відповісти
Ніколи і ні за яких обставин я не відкрию рахунок в Приватбанку. Коломойський виховав персонал. Кожний другий співробітник "загострений" на "обідрати клієнта", продати інформацію, очистити рахунок накласти штраф і застосувати якусь схему висмоктування грошей. Вже не кажу про плату за картку, грабіжницькі відсотки за обслуговування, мізерні відсотки по вкладам і відмови від розслідування несанкціонованого зняття коштів з рахунків "третіми особами". Це шакали. Цей банк потрібно знищити як символ здирництва, корупції і грабунку українців. Приватбанк має настільки гнилий персонал що змінити там щось вже не вдасться...
18.08.2025 11:33 Відповісти
18.08.2025 11:33 Відповісти
згодна з вами ,дійсно Приват налаштованний обдирати , але це єдиний Банк ,який підтримує українців за кордоном нормально пенсії чи перекази ...оце і все ,кредіти чи депозити ,довіряти взагалі ,ні одному Банку в Україні неможно !!!
18.08.2025 11:43 Відповісти
18.08.2025 11:43 Відповісти
Ніколи не бачив щоб бабці-художниці так багато повідомлень строчили з-за кордону на український сайтах. Як же ж воно, мабуть, болить у Німеччині від Приватбанку.
18.08.2025 12:11 Відповісти
18.08.2025 12:11 Відповісти
слуй діду , я з Приватом розібралася вчасно ,а діти мої розірвали з ними стосунки взагалі ,ще до виїзду за кордон ,невістка моя була зав відділенням в Приваті ,тому ми знали шо робити ...пенсію мені перераховують вчасно і на тому дякую...
18.08.2025 12:18 Відповісти
18.08.2025 12:18 Відповісти
Всі ті кого мені не вдалося відмовити від взяття кредитів в українських банках гірко розкаялись і втратили майно. Банк можна використовувати лише як "насос" для перекачки грошей з одного місця в інше. Тільки но гроші приходять на рахунок в українському банку потрібно їх негайно знімати. В будь який момент без рішення суду ваш рахунок може бути заблокований третіми особами, чиновники та вже навіть приватні організації можуть зняти кошти з вашого рахунку на "покриття боргів" і, як "вишенька на торті", будь хто, включаючи шахраїв та інших злочинців, може отримати інформацію про ваш фінансовий стан. "Цифрове гетто" яке зараз впроваджують через "ДІю", "Резерв" та інші слідкуючі програми прагне контролювати всі ваші рахунки і через ваші ж гроші тримати вас на "короткому повідку".
18.08.2025 12:21 Відповісти
18.08.2025 12:21 Відповісти
я в Дію негуляю зовсім ...а Приват тільки пенсія та оплата по квартирі ,і це все ,недовіра до Банку 100% ,але користуюся ,бо інші ще гірші...
18.08.2025 12:26 Відповісти
18.08.2025 12:26 Відповісти
банк знищити, працівників ростріляти і розвішати на стовпах, щоб іншим було видно і так не робили. Правильно?
18.08.2025 12:15 Відповісти
18.08.2025 12:15 Відповісти
Аж з полегшенням зітхнула, от тепер все в українців наладиться
18.08.2025 11:49 Відповісти
18.08.2025 11:49 Відповісти
Душевні люди. Душевні.
18.08.2025 11:53 Відповісти
18.08.2025 11:53 Відповісти
Может бездельники из Приватбанка переведут неразпределённую прибыль ни себе на карман, а на загрузку ВПК Украины для производства дронов и снарядов для армии, а то я знаю они хотят в Европу выводить наши капиталы инвестировать в Европу, а не в Украинскую обороноспособность...
18.08.2025 12:08 Відповісти
18.08.2025 12:08 Відповісти
Якщо в Европі будуть збудовані заводи по виробництву зброї, або комплектуючих до неї та якщо на тих заводах будуть працювати українці, які туди виїхали, то нехай.
Зараз, інвестувати в будь яке будівництво на території України проблематично, бо завтра туди прилетить балістика з "шахедами" і всі інвестиції підуть в дупу. Будувати треба глибоко під землею, з надійним захистом, а це дуже дорого.
18.08.2025 12:21 Відповісти
18.08.2025 12:21 Відповісти
Нет они банки хотят понаоткрывать в Европе что бы россйиской агентуре в Европе было где работать над подкупом Европейских чиновником для дальнейшей экспансии россией в Европы...
18.08.2025 12:23 Відповісти
18.08.2025 12:23 Відповісти

