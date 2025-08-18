Запровадження накопичувальних пенсій: У Мінсоцполітики назвали головну проблему

Запровадження накопичувального рівня пенсійної системи передусім залежить від розробки механізму збереження вартості накопичень громадян, наразі триває розробка такого інструменту.

Про це міністр праці та соціальної політики Денис Улютін заявив під час презентації проєкту плану дій уряду, передає кореспондент БізнесЦензора.

"Питання до накопичувальної системи – це в першу чергу питання до збереження ресурсу. І не питання навіть щодо можливості чи неможливості впровадження під час повномасштабного вторгнення чи під час дії режиму воєнного стану", – сказав міністр.

Він зауважив, що головна проблема для запровадження накопичувального рівня пенсійної системи полягає у розробці механізму, який дозволив би зберегти вартість коштів.

"Питання в тому фінансовому інструменті, який ми запропонуємо як держава, для того, щоб будь-хто, хто вкладається у накопичувальну систему, був упевнений, що через певний період часу ці накопичення у нього будуть, він зможе зберегти їх, і саме довіра до такого інструменту є важливою... Зараз, поки ми ще будуємо внутрішній фінансовий ринок, знайти такий інструмент всередині країни дуже важко", – пояснив Улютін.

Він нагадав, що раніше у якості такого інструменту на першому етапі запровадження накопичувальних пенсій розглядалися інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

"Моє особисте бачення, що це не дуже працююча ситуація. Коли ми з публічного сектора, з публічних фінансів забираємо частину ресурсу і через будь-який пенсійний накопичувальний фонд вкладаємо в ОВДП, ми створюємо відкладену проблему", – зауважив міністр.

Він додав, що наразі триває розробка такого фінансового інструмента за участі міжнародних партнерів.

"Тому робота ведеться, у тому числі з міжнародними партнерами, щодо винайдення цього фінансового тимчасового "костиля", фінансового інструменту, до того як ми створимо нормальний працюючий фінансовий ринок всередині країни, для того, щоб будь-хто, хто вкладається у накопичувальну фінансову систему розумів, що через певний період часу ці накопичення збережуться він зможе їх використовувати і більш того, вони будуть захищені від інфляційного впливу", – підсумував Улютін.

Як повідомлялося, раніше у Мінсоцполітики планували, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про накопичувальні пенсії у 2025 році, що дозволило б запровадити цей рівень пенсійного забезпечення вже з 2026 року.

Що відомо про запровадження накопичувальних пенсій в Україні

Нагадаємо, у квітні 2023 року група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

Однак у вересні того ж року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему вже в 2025 році.

Пізніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович говорила, що запустити накопичувальну пенсійну систему можливо лише після завершення війни, але уряд планує підготувати всю інфраструктуру для цього до 2025 року.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

У квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.