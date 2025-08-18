Шмигаль назвав умову для скасування заборони на експорт української зброї

Індустрія дронів

Влада може дозволити експорт продукції українського військово-промислового комплексу у тому, якщо ЗСУ будуть забезпечені цими видами озброєнь на 100%.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль заявив під час презентації проєкту програми дії уряду, передає кореспондент БізнесЦензора.

"Ми можемо говорити про експорт, по-перше немає законодавчої заборони, експорт можливий. Це перше. Друге: експорт не відбувається тому що у нас є незадоволені потреби Збройних сил, їх потрібно задовольнити власним виробником на 100%. Після цього надлишок ми можемо обмінювати на ту зброю, яка нам потрібна, або працювати з партнерами", – заявив Шмигаль.

Він нагадав про разом із європейськими партнерами Україна запускає проєкт Build with Ukraine, який передбачає "квазіекспорт" зброї шляхом створення потужностей з виробництва української зброї у Європі. Водночас на розгляді Верховної Ради перебуває пакет законопроєктів Defence City, який передбачає пільги для підприємств ОПК в Україні, додав Шмигаль.

"Він дасть змогу не лише отримати відповідні пільги і структурувати допомогу і підтримку для наших виробників озброєнь, але також дозволить розглядати активну участь у цій частині Build with Ukraine. Тобто фактично експорт і квазіекспорт нашого озброєння, там де у нас не вистачає коштів для закупівлі або де вже є виробництво більше, ніж потреби України під час війни", – сказав Шмигаль.

Він припустив, що за таких умов можливий також експорт вироблених в Україні озброєнь.

"Звісно ж, треба відкривати для України міжнародний ринок озброєнь і треба це починати, за умов, що лінія фронту, що наші Збройні сили забезпечені цим видом продукції на 100%, тоді ми, звісно ж, можемо рухатися в розгляд експортних контрактів... Відкрити просто експорт нашої продукції – це буде неправильно з усіх точок зору", – додав міністр.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що уряд не скасовуватиме заборону на експорт озброєнь українського виробництва під час війни, хоча фінансування для завантаження всіх потужностей українських виробників бракує.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму Build with Ukraine, яка передбачає експорт українських військових технологій і відкриття виробничих ліній за кордоном. Насамперед ідеться про виробництво дронів різних типів, ракет та артилерії на території країн-партнерів, які вже фінансують оборонне виробництво або планують це робити.

Раніше Зеленський також заявляв, що влада вивчає можливість скасувати заборону на експорт вироблених в Україні озброєнь з певними обмеженнями.