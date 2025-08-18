"Просування у переговорах немає": Україна шукає альтернативу купівлі реакторів у Болгарії для добудови ХАЕС

Наразі немає прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів реакторів ВВЕР-1000 для цих добудови блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, тому Україна опрацьовує альтернативні варіанти для завершення їх будівництва.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає Інтерфакс-Україна..

"Я знаю, що питання добудови ХАЕС-3,4 – це чутливе питання. Там дійсно велика готовність основних конструкцій, крім блоків, але ми зараз працюємо над тим, щоб якомога швидше і якісніше реалізувати ці проєкти, і за якою технологією. Тобто зараз не будемо говорити про те, яка саме ця технологія", – сказала Гринчук.

Відповідаючи на запитання про наслідки переговорів з болгарською стороною, яка відмовляється продавати Україні обладнання для добудови блоків ХАЕС, Гринчук зазначила, що поки немає просування до якогось результату чи планів наступних переговорів, тому зараз опрацьовуються альтернативні варіанти добудови цих блоків.

"Просування немає. Тому ми альтернативні варіанти також готуємо, опрацьовуємо, проводимо консультації. Але не важливо, за якою технологією добудовувати, важливо взагалі розвивати нову генерацію, і атомна в цьому сенсі є однією з пріоритетніших для нас", – пояснила міністерка енергетики.

Водночас вона запевнила, що продовжується співпраця з Westinghouse щодо будівництва блоків №5 та №6 Хмельницької АЕС за їхньою технологією.

Як повідомлялося, наприкінці липня міністерка енергетики Світлана Гринчук підтримала добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС і заявила, що найближчим часом планує зустрітися з представниками уряду Болгарії для обговорення можливості закупівлі реакторів російського виробництва.

Що відомо про закупівлю ректорів у Болгарії

Нагадаємо, у квітні віцепрем'єр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що уряд країни відмовляється продавати Україні призначені для АЕС "Белене" реактори, які "Енергоатом" планує використати для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Водночас ексміністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що переговори з урядом Болгарії про придбання вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС тривають, українська сторона чекає на умови договору від болгарського уряду.

Віцепрезидент "Енергоатома" Хартмут Якоб говорив, що договір про закупівлю в Болгарії корпусів реакторів готується, а для його фінансування планують залучити кредитні кошти.

У березні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Заради швидкого ухвалення цього закону Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, залишивши у ньому лише поправку про придбання у Болгарії вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.