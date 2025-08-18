БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Реактори для Хмельницької АЕС
1 300 12

"Просування у переговорах немає": Україна шукає альтернативу купівлі реакторів у Болгарії для добудови ХАЕС

Україна шукає альтернативу купівлі реакторів у Болгарії для добудови ХАЕС

Наразі немає прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів реакторів ВВЕР-1000 для цих добудови блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, тому Україна опрацьовує альтернативні варіанти для завершення їх будівництва.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає Інтерфакс-Україна..

"Я знаю, що питання добудови ХАЕС-3,4 – це чутливе питання. Там дійсно велика готовність основних конструкцій, крім блоків, але ми зараз працюємо над тим, щоб якомога швидше і якісніше реалізувати ці проєкти, і за якою технологією. Тобто зараз не будемо говорити про те, яка саме ця технологія", – сказала Гринчук.

Відповідаючи на запитання про наслідки переговорів з болгарською стороною, яка відмовляється продавати Україні обладнання для добудови блоків ХАЕС, Гринчук зазначила, що поки немає просування до якогось результату чи планів наступних переговорів, тому зараз опрацьовуються альтернативні варіанти добудови цих блоків.

"Просування немає. Тому ми альтернативні варіанти також готуємо, опрацьовуємо, проводимо консультації. Але не важливо, за якою технологією добудовувати, важливо взагалі розвивати нову генерацію, і атомна в цьому сенсі є однією з пріоритетніших для нас", – пояснила міністерка енергетики.

Водночас вона запевнила, що продовжується співпраця з Westinghouse щодо будівництва блоків №5 та №6 Хмельницької АЕС за їхньою технологією.

Як повідомлялося, наприкінці липня міністерка енергетики Світлана Гринчук підтримала добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС і заявила, що найближчим часом планує зустрітися з представниками уряду Болгарії для обговорення можливості закупівлі реакторів російського виробництва.

Що відомо про закупівлю ректорів у Болгарії

Нагадаємо, у квітні віцепрем'єр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що уряд країни відмовляється продавати Україні призначені для АЕС "Белене" реактори, які "Енергоатом" планує використати для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Водночас ексміністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що переговори з урядом Болгарії про придбання вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС тривають, українська сторона чекає на умови договору від болгарського уряду.

Віцепрезидент "Енергоатома" Хартмут Якоб говорив, що договір про закупівлю в Болгарії корпусів реакторів готується, а для його фінансування планують залучити кредитні кошти.

У березні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Заради швидкого ухвалення цього закону Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, залишивши у ньому лише поправку про придбання у Болгарії вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.

Автор: 

Болгарія (256) Міненерго (949) Хмельницька АЕС (77) Гринчук Світлана (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Добре ,що нашим земарадерам відмовились "продавати" мокальський нах непотібний металолом
показати весь коментар
18.08.2025 16:36 Відповісти
+8
Болгари зривають " такоє прібільноє дєло.."
Це ж скільки грошей камарілья Зеленьського вже намітили по мішкам розсувати. Під час війни.
показати весь коментар
18.08.2025 16:36 Відповісти
+7
Махінатори продовжують свою справу?
показати весь коментар
18.08.2025 16:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чего Болгария отказалась их использовать? 🤔
показати весь коментар
18.08.2025 16:31 Відповісти
Добре ,що нашим земарадерам відмовились "продавати" мокальський нах непотібний металолом
показати весь коментар
18.08.2025 16:36 Відповісти
Не підходять за нормами ЄС.
показати весь коментар
18.08.2025 16:37 Відповісти
так банально немає грошей, а кредит буде бити сильно по країні. вони вже багато років, то хочуть будувати, то відкладають. впирається в е в Фінанси
показати весь коментар
18.08.2025 18:00 Відповісти
Отакої. А тут деяких діячів плющило від зради
показати весь коментар
18.08.2025 16:32 Відповісти
Махінатори продовжують свою справу?
показати весь коментар
18.08.2025 16:33 Відповісти
Поезжайте к путину и купите у него,какая разница нах,с завода будет качество лучше,чем с болгарской помойки.
показати весь коментар
18.08.2025 16:35 Відповісти
Болгари зривають " такоє прібільноє дєло.."
Це ж скільки грошей камарілья Зеленьського вже намітили по мішкам розсувати. Під час війни.
показати весь коментар
18.08.2025 16:36 Відповісти
ЄС заборонив мабуть болгарам продавати рашистські реактори після того.як довідався на скільки ж мульйонів баксів "зелені" хочуть "наварити" ???
показати весь коментар
18.08.2025 16:44 Відповісти
Богари більші патріоти України, чим цей Зеуряд. Але зелененькі щось придумають, куплять у ху..ла напряму.
показати весь коментар
18.08.2025 16:47 Відповісти
Міністерша настільки тупа вівця, що вона абсолютно не розуміє, про що говорить. Ніякої "готовності", окрім пофарбованих стін деяких приміщень, і близько немає. Але вона "не буде говорити про те, яка саме ця технологія"...
показати весь коментар
18.08.2025 17:09 Відповісти
Такий схематоз хороший, і щоб пропав? Десятки лярдів доларів вкрасти з стікаючої кров'ю України, де все спишеться війною, і будівництво ніколи не буде завершене - хто ж від такого з Зе-Шобла відмовиться?
показати весь коментар
18.08.2025 17:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 