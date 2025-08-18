БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії продовжують бити рекорди

Оптові ціни на бензин у Росії продовжують оновлювати історичні рекорди після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

У понеділок, 18 серпня, вартість бензину марки А-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі досягла 71,5 тис. рублів за тонну, а марки А-95 – 80,43 тис. рублів за тонну, пише The Moscow Times.

За день котирування пального зросли на 1,33% та 2,2% відповідно, а з початку року біржова ціна 92-го бензину зросла на 38%, а 95-го – на 49%.

Як повідомлялося, оптові ціни на бензин у Росії оновалюють історичні рекорди від початку серпня, а запасів товару на незалежному ринку майже немає, писало місцеве видання "Коммерсант".

Ключовим фактором зростання цін і дефіциту російські ЗМІ називають "інциденти на НПЗ" – наслідки ударів українських дронів, які уразили цілу низку нафтопереробних підприємств у РФ від початку серпня.

Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

Російська влада приховує наслідки ударів. За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, а згодом – і НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка", що є одним із найбільших виробників пального в Південному федеральному окрузі Росії, повідомляло агентство Bloomberg.

Внаслідок цього у окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли. 

Автор: 

бензин (1130) безпілотник (580) НПЗ (397) росія (14906)
Топ коментарі
+3
На росії продовжують рости ціни на бензин, а в Україні від ракетно-шахедних атак загинуло тільки за вчора 10 людей. А ціни на бензин вищі від російських вдвічі.
18.08.2025 17:12 Відповісти
+1
А в країнах ЄС ще вищі ніж в Україні. І шо? Шо ви на кацапів звикли рівнятись? У них свій видобуток і своя переробка. А Україна зараз видобуває нафти мізер та і переробку майже всю кацапи знищили ще на початку великої війни.
18.08.2025 17:34 Відповісти
+1
Круто - самі претензію висловили і самі собі відповіло на неї .
18.08.2025 17:41 Відповісти
Ми на електрокарах їздимо !
18.08.2025 17:14 Відповісти
Країни ЄС не воюють.
18.08.2025 17:38 Відповісти
Претензія в тому, що серед двох воюючих країн ситуація з пальним і з людськими жертвами набагато гірше в однієї з них, навіть коли у іншої є проблеми.
18.08.2025 17:46 Відповісти
Ясно шо з вами все ясно - прощавайте Товаріщ
18.08.2025 17:58 Відповісти
Якби в США споживання нафти на одну людину було на рівні Франції то тоді США перестали би імпортувати нафту . А так маємо те шо маємо .
18.08.2025 17:39 Відповісти
В Криму бензин продають лише за талонами
18.08.2025 17:13 Відповісти
Нам бы их рекордные цены)
18.08.2025 17:24 Відповісти
Так чого, чУмадан вАкзал і на іх цЄни...
18.08.2025 17:35 Відповісти
У них ще досі забагато НПЗ...
18.08.2025 17:34 Відповісти
В серпні у середньому атакували один НПЗ кожні два дні. Тобто можна за квартал пройтися по всіх кацапських НПЗ, а далі - по колу, де встигли поремонтувати. Це бу в би перманентний песець. Чомусь здається, що головна протидия цьому - в ОПі.
18.08.2025 18:07 Відповісти

