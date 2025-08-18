Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії продовжують бити рекорди

Оптові ціни на бензин у Росії продовжують оновлювати історичні рекорди після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

У понеділок, 18 серпня, вартість бензину марки А-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі досягла 71,5 тис. рублів за тонну, а марки А-95 – 80,43 тис. рублів за тонну, пише The Moscow Times.

За день котирування пального зросли на 1,33% та 2,2% відповідно, а з початку року біржова ціна 92-го бензину зросла на 38%, а 95-го – на 49%.

Як повідомлялося, оптові ціни на бензин у Росії оновалюють історичні рекорди від початку серпня, а запасів товару на незалежному ринку майже немає, писало місцеве видання "Коммерсант".

Ключовим фактором зростання цін і дефіциту російські ЗМІ називають "інциденти на НПЗ" – наслідки ударів українських дронів, які уразили цілу низку нафтопереробних підприємств у РФ від початку серпня.

Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

2 серпня – Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді;

15 серпня – Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Російська влада приховує наслідки ударів. За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, а згодом – і НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка", що є одним із найбільших виробників пального в Південному федеральному окрузі Росії, повідомляло агентство Bloomberg.

Внаслідок цього у окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.