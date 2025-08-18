Наслідки ударів українських дронів: Один з найбільших НПЗ у Росії зупинив роботу до середини вересня, – Reuters

Нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – шостий за встановленою потужністю у Росії і другий найбільший НПЗ групи "ЛукОйл" – призупинив роботу щонайменше до середини вересня через руйнування обладнання після ударів українських дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиленням на два поінформованих джерела.

За даними співрозмовників агентства, внаслідок атаки українських дронів 13 серпня Волгоградський НПЗ вимушено зупинив роботу установки перегонки сирої нафти АВТ-5 потужністю 9,1 тис. тонн на добу.

Наступна атака дронів 14 серпня пошкодила дві інші установки перегонки сирої нафти на Волгоградському НПЗ – АВТ-1 потужністю 18,59 тис. тонн на добу та АВТ-6 потужністю 14,57 тис. тонн на добу, додали джерела.

Офіційно місцева влада повідомляла, що пожежу на нафтопереробному заводі було загашено 14 серпня.

Водночас співрозмовники агентства повідомили, що переробка нафти на Волгоградському нафтопереробному заводі зупинена щонайменше до середини вересня.

У 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,7 мільйона метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.

Як повідомлялося, загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

2 серпня – Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді;

15 серпня – Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Російська влада приховує наслідки ударів. За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, а згодом – і НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка", що є одним із найбільших виробників пального в Південному федеральному окрузі Росії, повідомляло агентство Bloomberg.

Внаслідок цього оптові ціни на бензин у РФ рекордно зросли, а в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками.