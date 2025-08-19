Банки різко підвищили вартість кредитів для бізнесу, але ставки за депозитами залишились без змін, – НБУ

У липні середня ставка за гривневими кредитами для корпоративного сектору підскочила на 1,4 відсоткового пункта – до 16,9% річних, що є найвищим рівнем з квітня 2024 року.

Для бізнесу у валюті вартість позик зросла на 0,2% – до 5,9% річних, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані НБУ.

Водночас ставки за гривневими кредитами для домогосподарств зросли менше – на 0,3 відсоткового пункта, до 36,2% річних.

При цьому, ставки за депозитами майже не змінилися: для юросіб за депозитами зберігалась на рівні 10,2% річних (+0,1 в.п.), для населення – 10,9% річних (–0,2 в.п.). Валютні депозити залишилися на рівні близько 0,7% річних для бізнесу та 0,9% для населення.

На міжбанку вартість ресурсів навпаки трохи знижувалася. Середня ставка впала на 0,7 відсоткового пункта – до 15,7% річних, зокрема за овернайт до 14,8% (–0,5 в.п.).

На тлі незмінної облікової ставки НБУ у 15,5% (після підвищення на 1% у березні та трьох послідовних рішень утримувати її на цьому рівні) це означає розширення кредитно-депозитного спреду – коли кредити дорожчають швидше, ніж банки підвищують ставки за вкладами.

