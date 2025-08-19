БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада підтримала законопроєкт про виведення з ринку збанкрутілих банків. Що передбачається?

Парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт №13007-д про врегулювання окремих питань роботи Фонду гарантування, Національного банку України та інститутів спільного інвестування.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він нагадав, що головна метою цього законопроєкту – "зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників".

За словами депутата, для цього він передбачає:

  • посилення інструментів повернення коштів у разі банкрутства банку – кращий захист вкладників і кредиторів;
  • чіткіші та менш витратні процедури виведення проблемних банків з ринку;
  • розширені повноваження НБУ як забезпеченого кредитора для ефективнішого повернення рефінансування;
  • новий механізм взаємодії між неплатоспроможними й приймаючими банками для якіснішого управління активами та зобов’язаннями;
  • удосконалений обмін інформацією між НБУ та Фондом гарантування, зокрема щодо банківської таємниці;
  • підвищені вимоги до капіталу банків відповідно до норм ЄС;
  • посилення регулювання в частині кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

банки (7088) вклади (119) ВР (2929) закон (1508) Гетманцев Данило (539)
