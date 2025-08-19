Рада підтримала законопроєкт про виведення з ринку збанкрутілих банків. Що передбачається?
Парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт №13007-д про врегулювання окремих питань роботи Фонду гарантування, Національного банку України та інститутів спільного інвестування.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Він нагадав, що головна метою цього законопроєкту – "зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників".
За словами депутата, для цього він передбачає:
- посилення інструментів повернення коштів у разі банкрутства банку – кращий захист вкладників і кредиторів;
- чіткіші та менш витратні процедури виведення проблемних банків з ринку;
- розширені повноваження НБУ як забезпеченого кредитора для ефективнішого повернення рефінансування;
- новий механізм взаємодії між неплатоспроможними й приймаючими банками для якіснішого управління активами та зобов’язаннями;
- удосконалений обмін інформацією між НБУ та Фондом гарантування, зокрема щодо банківської таємниці;
- підвищені вимоги до капіталу банків відповідно до норм ЄС;
- посилення регулювання в частині кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Посилення захисту вкладників та менше ліквідацій банків: Що передбачає новий банківський законопроєкт?
