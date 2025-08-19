БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 683 9

Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди щодня

Ціни на бензин у Росії продовжують бити рекорди

Оптові ціни на бензин у Росії продовжують майже щоденно оновлювати історичні максимуми після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

У вівторок, 19 серпня, вартість бензину марки А-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі зросла ще на 0,9% – до 71 970 рублів за тонну, бензин А-95 подорожчав за день на 1,29% – до 81 337 рублів за тонну, пише російська редакція Forbes.

Ціни на пальне продовжують зростати попри повну заборону на експорт бензину з РФ, яку російський уряд вже пообіцяв продовжити на вересень, зазначає видання.

Як повідомлялося, оптові ціни на бензин у Росії оновалюють історичні рекорди від початку серпня, а запасів товару на незалежному ринку майже немає, писало місцеве видання "Коммерсант".

Ключовим фактором зростання цін і дефіциту російські ЗМІ називають "інциденти на НПЗ" – наслідки ударів українських дронів, які уразили цілу низку нафтопереробних підприємств у РФ від початку серпня.

Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

Російська влада приховує наслідки ударів. За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти, а найбільший на півдні країни Волгоградський НПЗ "ЛукОйла" зупинив роботу щонайменше до середини вересня.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" також припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, повідомляло агентство Bloomberg.

Внаслідок цього у окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.

Автор: 

АЗС (1607) бензин (1132) НПЗ (399) росія (14915) дизпаливо (1292)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай, на віслюках їздять...
показати весь коментар
19.08.2025 17:08 Відповісти
Їм до європейських та українських цін ще рАсті та рАсті...
показати весь коментар
19.08.2025 17:23 Відповісти
Приблизно аж 30 грн за літр. Правда, оптова.
показати весь коментар
19.08.2025 17:29 Відповісти
Здається мені що наступним можливим етапом домовленості в зменшені інтенсивності бойових дій між нами і кацапами буде заборона на бомбардування НПЗ та трубопроводів. І вигідна вона буде виключно кацапам.
показати весь коментар
19.08.2025 17:22 Відповісти
А у нас ще є НПЗ? Сьогодні вночі якщо щось і залишалось там мізер в Кременчуці то і те добили кацапи.
показати весь коментар
19.08.2025 17:25 Відповісти
Тому нам уже пофіг і на нпз, і на трубопроводи.
показати весь коментар
19.08.2025 17:30 Відповісти
Я про це і кажу. Що вигідно буде абсолютно не нам.
показати весь коментар
19.08.2025 17:56 Відповісти
піпєц - ціни зросли на 0,9 % ! хтось скаже то катастрофа чи вже трагедія ?
показати весь коментар
19.08.2025 17:48 Відповісти
Краше б розповіли як у нас газовидобувну та газотранспортну інфраструктуру у Полтавській області сьогодні розхірячили
показати весь коментар
19.08.2025 18:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 