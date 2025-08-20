"Бахмут": У "Дії" з’явилася нова військова облігація

У додатку "Дія" з’явилася можливість придбати нову військову облігацію серії "Бахмут" із прибутковістю від 16,8% річних та виплатою 14 жовтня 2026 року.

Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Він зауважив, що загалом українці вже придбали в "Дії" понад 20,9 мільйона військових облігацій на майже 21,7 млрд грн.

"Кошти від облігацій спрямують на забезпечення провізією, логістичні потреби, виплати військовим і медикам, а також на розвиток економіки", – додав Федоров

Читайте також: Інвестиції українців у державні облігації вперше в історії перевищили 100 мільярдів

Як повідомлялося, у червні у застосунку "Дія" з’явилася можливість придбати нову військову облігацію "Алушта" з дохідністю 16,8% та терміном погашення у вересні 2026 року.