"Бахмут": У "Дії" з’явилася нова військова облігація
У додатку "Дія" з’явилася можливість придбати нову військову облігацію серії "Бахмут" із прибутковістю від 16,8% річних та виплатою 14 жовтня 2026 року.
Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
Він зауважив, що загалом українці вже придбали в "Дії" понад 20,9 мільйона військових облігацій на майже 21,7 млрд грн.
"Кошти від облігацій спрямують на забезпечення провізією, логістичні потреби, виплати військовим і медикам, а також на розвиток економіки", – додав Федоров
Як повідомлялося, у червні у застосунку "Дія" з’явилася можливість придбати нову військову облігацію "Алушта" з дохідністю 16,8% та терміном погашення у вересні 2026 року.
