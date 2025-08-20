Рада фінстабільності дозволила почати підготовку до приватизації двох держбанків

Рада фінансової стабільності (РФС) погодила приватизацію державних "Сенс Банку" та "Укргазбанку", але підготовка до продажу має бути спрямована на підвищення вартості пакетів акцій цих банків.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) за підсумками засідання Ради фінансової стабільності, яке відбулося 14 серпня.

У Нацбанку нагадали, що зобов'язання України перед МВФ передбачають зменшення частки держави в банківському секторі шляхом підготовки пакетів акцій цих двох банків до продажу.

Рішення про перший етап підготовки має ухвалити уряд на основі висновку Ради з фінансової стабільності щодо впливу такого продажу на фінансовий стан та стабільність банківської системи, пояснили в НБУ.

"Члени РФС погодилися, що продаж пакетів акцій АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк" не призведе до негативного впливу на фінансовий стан і стабільність банківської системи в межах визначеної законом процедури продажу. Члени РФС заявили про підтримку стратегічного завдання зменшення частки держави в банківському секторі шляхом продажу державних банків, однак такий продаж має бути виваженим та спрямованим на підвищення вартості пакетів акцій банків", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

Серед іншого, цей закон: