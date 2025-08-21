БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
У Росії почали продавати новий "Москвич": за два тижні знайшли лише одного покупця

У Росії в продаж надійшов новий семимісний кросовер "Москвич 8", ціна якого стартує від 2,98 млн рублів (близько $37 тис.).

Однак через два тижні після початку продажів дилерським центрам вдалося реалізувати лише один автомобіль, повідомляє російське видання Autonews.

"Машини в наявності. Комплектації є усі, а черги немає. Перший продаж уже був. Нами було видано автомобіль буквально минулого тижня. А анонсували ми машину два тижні тому", – розповів менеджер одного з найбільших російських автодилерів "Рольф", який першим почав продавати новий "Москвич".

Кореспондент Autonews, який відвідав шоурум, підтвердили відсутність ажіотажу: у салоні, за його словами, не було жодного потенційного клієнта.

Наразі новий "Москвич 8" пропонується у трьох варіантах комплектацій ("Бізнес", "Техно", "Преміум"), проте всього у двох кольорах – білому та чорному. Інші варіанти кольорів можуть з’явитися нескоро, визнав працівник автосалону. Раніше російський "АвтоВАЗ" також фарбував модель Granta лише у два кольори – чорний та білий через проблеми з постачанням фарби внаслідок санкцій. 

Autonews зауважує, що "Москвич 8" мав з'явитися у продажу ще у 2024 році, проте цього не сталося. У лютому 2025-го повідомлялося про старт продажів наприкінці зими, але терміни знову відклали.

Новий "Москвич" позиціонується як флагманський кросовер марки. Втім, насправді – це російська копія китайської моделі Sehol X8. У всіх комплектаціях автомобіль має лише один варіант двигуна – 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 174 к. с., один варіант діаметру коліс і не має повного приводу.

Читайте також: Санкції працюють: "АвтоВАЗ" не зміг запустити серійне виробництво нових "Жигулів" через брак запчастин

Як повідомлялося, "Москвичі" у Росії почали виробляти на колишньому заводі Renault у Москві потужністю 180 тис. автомобілів на рік. Фактично там збирають копії китайських автомобілів під радянським брендом.

Російські ЗМІ з’ясували, що перший новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.

Крім того, завод виробляє компактний кросовер "Москвич 3" та його електричну версію "Москвич 3е", які виявилися варіантами китайських JAC JS4 та iEVS4. У свою чергу, ліфтбек "Москвич 6" – це версія китайської Sehol A5 Plus, суббренду JAC Motors.

При цьому із 31 тис. зібраних у 2023 році "Москвичів" вдалося продати менше половини – 15,3 тис. автомобілів. Даних за 2024 рік немає.

Автор: 

авто (4252) росія (14929) санкції (4664) АвтоВАЗ (96) Renault (69)
Топ коментарі
+13
Цікаво подивитись на обличчя того єдиного дебіла, що віддав свої кошти за китайця з назвою москвич.
21.08.2025 20:26 Відповісти
+7
А шо такое с исконно русскими красками, все закончились? 😁
21.08.2025 20:20 Відповісти
+1
Вангую колекціонер, а якщо більше ніхто не купить,буде в нього рідкісний експонат дебілізму)
21.08.2025 20:30 Відповісти
21.08.2025 20:20 Відповісти
Как вы знаете, у нас за эти деньги можно купить самые популярные в этом сегменте новые 2025 г.в. Toyota RAV-4, Honda CR-V, Nissan Rogue или Subaru Forester, в очень хорошей комплектации (кожа, литьё и т.д.) А американские авто ещё дешевле.
21.08.2025 21:12 Відповісти
Мені глибоко насрати на кацапскій автопром.
От де наші шахеди, балістика, довгі, середні і короткі нептуни?? Один піzдьож в телемарафоні....
21.08.2025 21:14 Відповісти
Наш славетний "Запорожець" змушує їхній сратий "Масквічь" плакати від заздрощів!
21.08.2025 20:23 Відповісти
Краще б наш шахед перемагав їхнього...
Виглядає так, що подібні "новини" лише для розрядки і для відвертання уваги від насправді принципових і архіважливих питань.
21.08.2025 21:18 Відповісти
21.08.2025 20:26 Відповісти
21.08.2025 20:30 Відповісти
Москвич ЗЄ - символічно.
21.08.2025 20:30 Відповісти
День опричника потроху переходить в Метро 2033
21.08.2025 20:34 Відповісти
і це не смішно. у 2000-ні просунута публіка вважала, шо російська реальність - це проекція творів пєлєвіна. а насправді виявилося - сорокіна.
21.08.2025 20:40 Відповісти
Російські ЗМІ з'ясували, що перший новий "Москвич" - це фактично перейменований китайський Sehol E40X

Чомусь я так і подумав, глянувши на фотку)
21.08.2025 20:40 Відповісти
А как же обещание всех чиновников расии сесть на отечественные марки машин??
21.08.2025 20:42 Відповісти
Як у тому анекдоті про пароплави - "Сєргєй Єсєнін - ето пєрєекрашений Лазарь Кагановіч".
21.08.2025 20:48 Відповісти
А ціна не китайська
21.08.2025 20:50 Відповісти
А навіщо купувати китайський автомобіль за 3млн рублів, коли можна купити китайський автомобіль за 1,5 млн рублів - за шильдик доплачувати 1.5 млн?
JAC Sehol X8 Plus
21.08.2025 21:01 Відповісти
Та най вже визнають всіх китайців москвичами! (і "лапки" я умисно не ставив)
21.08.2025 21:01 Відповісти
Гарна новина. путін навів порядок. А саме знищив автомобільну промисловість. Кацапам треба розводити ослів та коней.
21.08.2025 21:26 Відповісти
Купи говно и поддержи россию...😝
21.08.2025 21:27 Відповісти
Ага, мож они потому и не покупают, что все два цвета -черный и белый- непривычные. Вот если бы в коричневый покрасить, тогда...
21.08.2025 21:37 Відповісти
Тот единственный это директор завода ?)
21.08.2025 21:27 Відповісти
Не авто , а копія китайської копії .
21.08.2025 21:31 Відповісти

