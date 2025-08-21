У Росії почали продавати новий "Москвич": за два тижні знайшли лише одного покупця

У Росії в продаж надійшов новий семимісний кросовер "Москвич 8", ціна якого стартує від 2,98 млн рублів (близько $37 тис.).

Однак через два тижні після початку продажів дилерським центрам вдалося реалізувати лише один автомобіль, повідомляє російське видання Autonews.

"Машини в наявності. Комплектації є усі, а черги немає. Перший продаж уже був. Нами було видано автомобіль буквально минулого тижня. А анонсували ми машину два тижні тому", – розповів менеджер одного з найбільших російських автодилерів "Рольф", який першим почав продавати новий "Москвич".

Кореспондент Autonews, який відвідав шоурум, підтвердили відсутність ажіотажу: у салоні, за його словами, не було жодного потенційного клієнта.

Наразі новий "Москвич 8" пропонується у трьох варіантах комплектацій ("Бізнес", "Техно", "Преміум"), проте всього у двох кольорах – білому та чорному. Інші варіанти кольорів можуть з’явитися нескоро, визнав працівник автосалону. Раніше російський "АвтоВАЗ" також фарбував модель Granta лише у два кольори – чорний та білий через проблеми з постачанням фарби внаслідок санкцій.

Autonews зауважує, що "Москвич 8" мав з'явитися у продажу ще у 2024 році, проте цього не сталося. У лютому 2025-го повідомлялося про старт продажів наприкінці зими, але терміни знову відклали.

Новий "Москвич" позиціонується як флагманський кросовер марки. Втім, насправді – це російська копія китайської моделі Sehol X8. У всіх комплектаціях автомобіль має лише один варіант двигуна – 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 174 к. с., один варіант діаметру коліс і не має повного приводу.

Як повідомлялося, "Москвичі" у Росії почали виробляти на колишньому заводі Renault у Москві потужністю 180 тис. автомобілів на рік. Фактично там збирають копії китайських автомобілів під радянським брендом.

Російські ЗМІ з’ясували, що перший новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.

Крім того, завод виробляє компактний кросовер "Москвич 3" та його електричну версію "Москвич 3е", які виявилися варіантами китайських JAC JS4 та iEVS4. У свою чергу, ліфтбек "Москвич 6" – це версія китайської Sehol A5 Plus, суббренду JAC Motors.

При цьому із 31 тис. зібраних у 2023 році "Москвичів" вдалося продати менше половини – 15,3 тис. автомобілів. Даних за 2024 рік немає.