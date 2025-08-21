БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін ініціював кримінальне покарання за незаконний перетин кордону під час війни

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, яким пропонується суттєво посилити покарання за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 20 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, законопроєктом пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у вигляді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану, а також передбачити кримінальну відповідальність за:

  • незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;
  • перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;
  • порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України тощо.

Водночас пропонується виключити статтю 204-3 Кодексу про адміністративні правопорушення (Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції), у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю.

Крім того, законопроєктом пропонується передати повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону) Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв. що у Україні готують законопроєкт про покарання чоловіків, які під час мобілізації незаконно виїхали з України. Він пояснював, що наразі не передбачено майже ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

Як відомо, під час дії воєнного стану в Україні, виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон заборонений. Водночас є винятки: з України можуть поїхати чоловіки з інвалідністю, багатодітні батьки, водії, волонтери, моряки, спортсмени, культурні діячі, народні депутати, міністри.

Держприкордонслужба ДПСУ (619) кордон (1169) кримінальна відповідальність (26)
