Кабмін ініціював кримінальне покарання за незаконний перетин кордону під час війни

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, яким пропонується суттєво посилити покарання за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 20 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, законопроєктом пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у вигляді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану, а також передбачити кримінальну відповідальність за:

незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;

перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;

порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України тощо.

Водночас пропонується виключити статтю 204-3 Кодексу про адміністративні правопорушення (Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції), у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю.

Крім того, законопроєктом пропонується передати повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону) Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв. що у Україні готують законопроєкт про покарання чоловіків, які під час мобілізації незаконно виїхали з України. Він пояснював, що наразі не передбачено майже ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

Як відомо, під час дії воєнного стану в Україні, виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон заборонений. Водночас є винятки: з України можуть поїхати чоловіки з інвалідністю, багатодітні батьки, водії, волонтери, моряки, спортсмени, культурні діячі, народні депутати, міністри.