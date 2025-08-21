БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Голова "Енергоатома" Котін несподівано подав у відставку. Наглядова рада її вже прийняла

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень.

Водночас виконання обов’язків голови правління "Енергоатома" поклали на гендиректора Рівненської АЕС Павла Ковтонюка, повідомляє пресслужба компанії.

"Пан Ковтонюк володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду", – зазначається у повідомленні.

Крім того, наглядова рада "Енергоатома" запропонувала створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Наглядова рада також повідомила, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління "Енергоатома", а також на всі інші поточні посади в правлінні.

Читайте також: Три тисячі співробітників зрадили Україну і підписали контракти з "Росатомом", ще дві тисячі – виїхали за кордон, – керівник "Енергоатома" Котін

Як повідомлялося, Павло Котін очолював "Енергоатом" з березня 2020 року, до цього він керував Запорізькою АЕС.

Заступником Котіна в "Енергоатомі" до квітня 2021 року був ексміністр енергетики Герман Галущенко, який втратив цю посаду у липні 2025 року, проте був призначений міністром юстиції.

Наприкінці 2023 року  журналісти "Схем" з’ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Натомість там мешкав сам Котін.

Зокрема, родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею 288 квадратних метрів та землі під ним, з виходом до приватного озера, вартістю 7 млн грн.

Теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками – сукупно це 30 соток – в іншому елітному селі у Київській області. Земля огороджена парканом і має вихід до води. Згідно з договорами купівлі-продажу, жінка придбала всі три земельні ділянки в один день – 2 березня 2021 року. Загалом за цю нерухомість вона заплатила тоді близько $40 тис.

Наразі Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку способу життя очільника НАЕК "Енергоатом".

Накрав - можна і відпочивати...
21.08.2025 10:40
Там, в Енергоатомі, після деркачів та їх «папєрєднікав», лише люстрацію, на кшалт Сирійців, треба проводити! Рахункова палата із стефанчуками та купа структур щодо боротьби з корупцією, у своїй бездіяльності, спонукають Українців, самостійно проводити АУДИТ цієї організації, з вірьовками!!
показати весь коментар
21.08.2025 11:06
Збагатився? Хто наступний до корита?
показати весь коментар
21.08.2025 11:33
Це все ще гниди Деркача ... Тікають?
показати весь коментар
21.08.2025 11:44
https://hvylya.net/uk/analytics/256511-istoriya-odnoy-izmeny-dvenadcat-druzey-derkacha#google_vignette

історія однієї зради - 12 друзів Деркача

історія однієї зради - 12 друзів Деркача
показати весь коментар
21.08.2025 11:47
Навесні 2020 року в НАЕК "Енергоатом" була призначена нова команда (в особі Галущенка, Котіна, Хартмута, Бояринцева), яку пов'язують з опальним екс-депутатом Андрієм Деркачем. Рік тому фронтмен цієї команди Герман Галущенко пішов на підвищення та був призначений міністром енергетики України.

Практично весь цей час робота атомно-промислового комплексу України супроводжувалась постійними скандалами: саботаж добудови сховища відпрацьованого ядерного палива, махінації на ринку електроенергії, підтверджені аудиторами багатомільйонні збитки, фактичне банкрутство компанії "Східний ГЗК", скандали із закупівлею із Росії запчастин тощо.

Зрада це чи випадковість?
показати весь коментар
21.08.2025 11:48
Петру Борисовичу 64 роки, пора вже на відпочинок. Це по європейськім міркам нормальний вік для виходу на пенсію.
показати весь коментар
21.08.2025 11:54
він людина Андрія Деркача, депутат рашки на сьогодні
показати весь коментар
21.08.2025 11:56
Добре, АЛЕ НЕ котін вивів 60 мільярдів прибутку Енергоатому, заробленого на підвищенні тарифів на електроенергію у 2024 р., у Болгарію. Це зробили протеже заходу - наглядова рада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.08.2025 11:59
Дурні не мели, у наглядових рад немає права підпису. Та і не може ДП взяти та переказати кудись там кошти ще в таких розмірах.
Деребан там лише на закупівлях, тому слуги і хочуть закупити "нові" радянські реактори, а під них "побудувати" майданчик розміром з невелике містечко.
показати весь коментар
21.08.2025 12:08
Не справляється з потоками, українчики "донатять" кожного місяця шалені сумми, їх щоб виводити треба голову мати, на одних канцтоварах такі гроші не виведеш.
показати весь коментар
21.08.2025 12:10
а Котін пояснив, звідки внього статки та маєтки з'явились під час війни?
і чому Котін ніяк не захищав окуповану ЗАЕС в міжнародних інституціях типу МАГАТЕ
показати весь коментар
21.08.2025 12:28
ЛІС не резиновий "тіхонька" здристнути не вийде.
показати весь коментар
21.08.2025 12:30

