Генштаб підтвердив удар безпілотниками по дев’ятому російському НПЗ з початку серпня (оновлено)

У ніч на 21 серпня в Ростовській області РФ відбулась чергова атака українських дронів.

В.о. губернатора російського регіону Юрій Слюсар повідомив про роботу ППО в регіоні й про загоряння на одному з промислових підприємств у Новошахтинську, повідомляє The Moscow Times.

За даними російських Телеграм-каналів, під удар потрапив розташований у цьому місті Новошахтинський НПЗ. Зазначається, що підприємство переробляє 5,6 млн тонн нафти на рік (1,7% загальних потужностей РФ) і вже п’ятий раз потрапляє під удар від початку повномасштабної війни.

Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Новошахтинського нафтопереробного заводу та ще низки важливих об’єктів російського агресора.

"У ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" (Ростовська область РФ). Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Російської Федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів. Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено", – йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook.

Від початку серпня це вже дев’ятий російський нафтопереробний завод, по якому завдали удару українські БПЛА:

2 серпня під удар потрапили Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14, 15 та 19 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка"у Волгограді;

15 серпня – Сизранський нафтопереробний заводу Самарській області РФ.

За підрахунками The Moscow Times, через атаки БПЛА у серпні РФ втратила близько 13% переробних потужностей.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів по російських НПЗ в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.