БЕБ викрило торговців контрафактним тютюном на Київщині: вилучено понад 120 пачок підробних сигарет. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які організували розповсюдження контрафактної тютюнової продукції у Київській області.

Під час обшуків у зловмисників вилучили понад 120 тисяч пачок фальсифікованих сигарет вартістю понад 12 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організатори схеми купували, перевозили та зберігали з метою подальшого продажу контрафактні сигарети без марок акцизного податку та з підробленими марками.

Окрім контрафактного товару, під час обшуків у них вилучили задіяні у нелегальній торгівлі транспортні засоби, мобільні телефони тощо.

Досудове розслідування у справі розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.













Як повідомлялося, напередодні в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух заявила, що не бачить суттєвого зростання тіньового сегмента на ринку тютюну, власні розрахунки податківців свідчать про стабільну ситуацію на ринку.